Xu hướng nâng cấp ngoại thất để “biến” xe cũ thành phiên bản mới đang bùng nổ tại Ấn Độ. Không chỉ xe phổ thông như Toyota Fortuner, Innova, mà nhiều mẫu sang như BMW, Mercedes-Benz cũng được làm facelift. Mới đây, một chiếc Rolls-Royce Ghost sản xuất năm 2013 được nâng cấp theo phong cách đời 2025 với diện mạo hoàn toàn khác.

Rolls-Royce Ghost cũ 12 năm tuổi "lên đời" thành phiên bản 2025 cực chất.

Theo Ajju, chủ garage độ chiếc xe, chiếc Ghost đã được dán sẵn film bảo vệ sơn (PPF), nhưng thi công kém: các mép dán lộ vết cắt, nhiều góc bị xước và lớp film rẻ tiền đã chuyển sang màu vàng.

Garage quyết định bóc toàn bộ PPF cũ, thay bằng loại mới có bảo hành 10 năm, đồng thời nâng cấp phần đầu xe theo phong cách Ghost Series II. Bộ linh kiện gồm cản trước, nắp capo và cụm đèn pha mới được chủ xe nhập nguyên chiếc.

Xe được sơn lại theo phong cách hai tông màu: cản trước giữ màu trắng nguyên bản.

Đáng chú ý, xe được sơn lại theo phong cách hai tông màu: cản trước giữ màu trắng nguyên bản, còn nắp capo được sơn bạc tạo hiệu ứng sang trọng giống tùy chọn trên các bản mới của Rolls-Royce. Sau sơn, xe được đánh bóng, dán PPF mới và chăm sóc nội thất trông như xe mới.

Sau khi hoàn thiện, chủ xe cho biết từng lo ngại lớp PPF ngả vàng sẽ không bóc sạch. Tuy nhiên, chiếc Ghost nay trở lại màu trắng tinh, kết hợp tông bạc sang trọng, giúp diện mạo xe giống bản facelift đời cao.

Garage còn tổ chức buổi bàn giao có cắt bánh kem ăn mừng, điều khá phổ biến trong văn hóa nâng cấp xe sang tại Ấn Độ.

Theo Cartoq