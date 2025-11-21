Đây là mẫu Lamborghini Veneno coupe 2014, một trong ba chiếc duy nhất từng được bán ra cho khách hàng, và giờ sắp trở thành chiếc Lamborghini cũ đắt nhất thế giới.

Veneno ra đời để kỷ niệm 50 năm thành lập Lamborghini, với tổng cộng bốn chiếc coupe, một chiếc giữ lại cho hãng, ba chiếc còn lại được bán cho khách tư nhân. Chiếc đang rao bán thuộc một trong ba chiếc đó, sản xuất theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ và vẫn gần như nguyên trạng, như mới xuất xưởng.

Chiếc Lamborghini cũ đắt nhất thế giới vừa được rao bán, giá gần 17 triệu USD

Ngoại thất của Veneno nổi bật với các chi tiết khí động học, cánh gió sau khổng lồ, bộ chia gió phía sau và cánh bên giúp ổn định xe ở tốc độ cao. Chiếc xe được rao bán sở hữu màu Ad Personam đặc biệt, khác với màu xám kỷ niệm tiêu chuẩn, đi kèm la-zăng Iperione bạc kích thước 19 inch trước và 20 inch sau, lốp Pirelli P Zero, phanh carbon-ceramic với cùm màu đen.

Cánh gió sau khổng lồ.

Veneno dùng động cơ V12 6,5 lít hút khí tự nhiên, công suất khoảng 750 mã lực, hộp số đơn ly hợp ISR 7 cấp dẫn động bốn bánh. Xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 355 km/h. Khung sợi carbon và hệ thống treo pushrod mang lại cảm giác như một chiếc xe đua thực thụ.

Veneno dùng động cơ V12 6,5 lít hút khí tự nhiên, công suất khoảng 750 mã lực.

Nội thất của Veneno tối giản nhưng tập trung vào hiệu suất, với sự kết hợp giữa Alcantara và da, ghế chỉnh tay, lưng ghế điện và thậm chí có gắn Isofix cho ghế trẻ em, thêm một chút tiện dụng hiếm thấy trên một siêu xe 220 mph.

Giá rao bán cao kỷ lục của chiếc xe này không phải ngẫu nhiên. Khi ra mắt, Veneno đã có giá gần 4 triệu USD, và kể từ đó, các phiên bản đặc biệt của Lamborghini luôn tăng giá.

Chiếc Veneno màu độc, sản xuất giới hạn, theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ và gần như chưa chạy, đẩy mức giá lên tầm cao mới, phá vỡ mọi chuẩn mực về siêu xe hiếm và đắt tiền.

Theo Hotcars

