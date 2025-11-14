Xem video:



Số lượng xe thu giữ được lên đến 13 chiếc chỉ riêng ở một địa chỉ bị khám xét. Những chiếc xe bị thu giữ phần lớn là các mẫu muscle car hiệu Dodge như Challenger và Charger, vốn được ưa chuộng vì giá trị khi bán lại và dễ nâng cấp.

Theo điều tra, thủ đoạn chủ yếu của nhóm là sử dụng thiết bị sao chép mã chìa khoá điện tử (key fob cloning). Thay vì dùng tuốc-nơ-vít hay đồ nghề phá khoá truyền thống, bọn chúng tận dụng công nghệ để sao chép tín hiệu điện tử từ chìa khoá thật sang một fob trắng, rồi “dạy” bộ điều khiển trên xe chấp nhận mã mới. Khi fob giả được lập trình, nó có thể mở khoá và khởi động xe như chìa khoá chính chủ.

Triệt phá đường dây trộm xe tinh vi, nhân bản chìa khoá, thu giữ 13 chiếc

Nhóm nghi phạm còn bị cáo buộc tái lập số VIN, thay đổi màu sơn và làm giả hồ sơ để bán xe qua vùng, thậm chí ra khỏi bang. Cảnh sát cho biết chỉ trong vòng 48 giờ, một chiếc xe bị đánh cắp có thể được “hô biến” thành một chiếc hoàn toàn khác và xuất hiện ở mã bưu chính khác.

Các vụ trộm được ghi nhận trải dài qua nhiều hạt: St. Charles, Jefferson, St. Louis, và thậm chí sang Madison County (Illinois). Điều tra viên mô tả băng này dùng thiết bị cấp độ chuyên nghiệp không phải loại đồ chơi tiêu dùng. Một số bị bắt có liên quan đến các vụ án súng, hành hung và thậm chí một vụ giết người.

Trong quá trình khám xét, một công ty cứu hộ địa phương, A&A Services, được gọi đến để chuyển các xe thu giữ; một cuộc gọi báo nạn sáng sớm đã biến thành cả một đoàn xe bị niêm phong.

Cảnh sát địa phương khuyến cáo chủ các xe hiệu suất cao nên bổ sung biện pháp vật lý như khoá vô lăng, tắt cầu chì hoặc ngắt bình ắc-quy khi đỗ lâu — dù là “cách cổ” nhưng vẫn hữu hiệu chống lại nhiều thủ đoạn công nghệ hiện nay.

Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng khi nhà chức trách tiếp tục truy tìm các đầu mối tiêu thụ xe và thiết bị sao chép.

Theo motorbiscuit

