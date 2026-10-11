Singapore - Một chiếc Rolls-Royce Phantom bị bung một phần cản trước, rơi biển số sau vụ va chạm với ô tô BYD tại giao lộ. Hai người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo.

Ngày 9/10, một chiếc Rolls-Royce Phantom và ô tô BYD xảy ra va chạm tại giao lộ giữa đường New Bridge Road và Carpenter Street, Singapore, khiến hai người phải nhập viện.

Theo thông tin từ cảnh sát Singapore, vụ việc được trình báo vào khoảng 14h40 cùng ngày. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF) cũng nhận được thông báo về vụ tai nạn vào thời điểm này.

Rolls-Royce Phantom bung cản trước, rơi biển số sau khi va chạm vs xe BYD

Theo hình ảnh được trang Roads.sg đăng tải trên Facebook, chiếc Rolls-Royce Phantom bị bung một phần cản trước, biển số xe rơi khỏi vị trí. Nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đường, trong khi hai chiếc ô tô dừng lại tại hiện trường.

Một đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ tai nạn, dường như được quay từ trên xe buýt, cho thấy xe cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại khu vực xảy ra va chạm.

SCDF cho biết, một nữ hành khách 72 tuổi cùng một người khác đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Singapore trong tình trạng tỉnh táo. Hai người khác được kiểm tra tại hiện trường, xác định chỉ bị thương nhẹ và từ chối nhập viện.

Hiện trường vụ va chạm.

Hai tài xế nam, 48 tuổi và 76 tuổi, đang phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra. Hiện cảnh sát Singapore tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông qua vụ việc, có thể thấy, để hạn chế nguy cơ va chạm tại các giao lộ, tài xế cần giảm tốc độ, quan sát kỹ các hướng trước khi đi vào nút giao và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Khi rẽ phải hoặc chuyển hướng, cần bật đèn báo sớm, kiểm tra gương chiếu hậu và điểm mù, đồng thời nhường đường cho các phương tiện đang đi đúng phần đường.

Không nên vội vàng tăng tốc để tranh đường, nhất là tại những giao lộ đông phương tiện, nơi chỉ một tình huống xử lý thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn.

Theo Mothership

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