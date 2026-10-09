ÚC - Camera an ninh tại một khu dân cư thuộc vùng ngoại ô Melbourne đã ghi lại toàn bộ hành vi táo tợn của một kẻ bịt mặt khi tưới xăng đốt hàng loạt ô tô đang đỗ trước nhà dân.

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Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy sự việc xảy ra rạng sáng ngày 8/10. Một đối tượng mặc quần áo dài tay, đeo khẩu trang bịt kín mặt và đội mũ trùm đầu tiến vào khuôn viên sân nhà dân, nơi đang đỗ nhiều xe ô tô.

Trên tay ôm một can dung dịch lớn (nghi là xăng hoặc chất dễ cháy), đối tượng này bình tĩnh di chuyển xung quanh các phương tiện và thực hiện hành vi tưới xăng lên phần thân, nắp capo cũng như khu vực xung quanh xe.

Sau khi rải xong chất gây cháy, kẻ phóng hỏa nhanh chóng châm lửa rồi lập tức tháo chạy khỏi hiện trường. Ngọn lửa bùng lên dữ dội chỉ trong chớp mắt, bao trùm toàn bộ các ô tô đỗ ở lối đi và lan rộng ra khoảng sân xung quanh.

Cú bùng phát mạnh của ngọn lửa khiến các phương tiện hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa cũng như truy tìm tung tích của kẻ thủ phạm.

Theo ABC

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