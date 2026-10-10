MỸ - Một chiếc Mercedes-Benz vượt đèn đỏ, đâm vào nhóm người đi bộ rồi va chạm liên hoàn với nhiều ô tô tại quận Bronx, thành phố New York khiến một người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Xem video:

Theo The Guardian ngày 9/10, vụ việc xảy ra ngay sau 14h tại khu Allerton, quận Bronx, thành phố New York. Chiếc Mercedes-Benz màu trắng lao qua một giao lộ đông đúc, đâm vào người đi bộ đang qua đường rồi tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác.

Theo các nguồn tin nói với New York Post, bốn phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 60 đang đi qua vạch kẻ đường thì bị chiếc Mercedes đâm trúng.

Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Jacobi. Một phụ nữ được xác nhận đã tử vong. Hai người khác được cho là trong tình trạng nguy kịch, trong khi nạn nhân còn lại dự kiến sống sót, theo nguồn tin của New York Post.

Trong khi đó, Sở Cứu hỏa New York (FDNY) cho biết lực lượng cấp cứu đã điều trị cho 9 người sau vụ tai nạn, theo đài News 12 địa phương.

Hình ảnh camera giám sát do News 12 thu được cho thấy chiếc Mercedes-Benz màu trắng lao nhanh qua giao lộ, đâm vào nhóm người đi bộ trên vạch kẻ đường trước khi tông vào nhiều ô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD), chiếc Mercedes đâm vào đuôi hai ô tô với lực mạnh, khiến cả hai xe tiếp tục bị đẩy vào hai phương tiện khác, tạo thành vụ va chạm liên hoàn.

Tài xế Mercedes bị thương nhẹ và vẫn tỉnh táo sau vụ việc. Theo New York Post, người này được cho là đã nói với một nhân chứng rằng mình đang cố vượt đèn đỏ. Thông tin này hiện được dẫn lại từ các nguồn tin, chưa phải kết luận chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn tại New York là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc cố vượt đèn đỏ. Khi đến gần giao lộ, tài xế cần giảm tốc độ, quan sát tín hiệu đèn và chủ động dừng xe khi đèn chuyển đỏ. Không nên tăng ga để cố vượt khi thời gian đèn xanh sắp hết, bởi hành động này có thể khiến xe va chạm với phương tiện đang lưu thông hoặc đâm vào người đi bộ qua đường. Người lái cần tuân thủ tín hiệu giao thông, giữ khoảng cách an toàn và chỉ tiếp tục di chuyển khi được phép.

Theo Theguardian

Bạn có góc nhìn thế nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận hoặc theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!