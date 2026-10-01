Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha vì bất mãn với HLV Jorge Jesus, kéo dài câu chuyện khó chấp nhận vai trò mới từ World Cup đến triều đại HLV mới.

Từ World Cup đến chiếc ghế dự bị

Cristiano Ronaldo từng tuyên bố sẵn sàng làm mọi điều Jorge Jesus yêu cầu: “Thi đấu, rời sân, vào sân hoặc không thi đấu”.

Nhưng chỉ 5 ngày sau, lời hứa ấy bị thử thách. Nửa giờ khởi động mà không được vào sân trước Na Uy đủ khiến đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nổi giận.

Trong lúc đồng đội ăn mừng chiến thắng 2-1 với người hâm mộ tại Oslo, Ronaldo rời sân bằng những cử chỉ bất mãn. Tiếp theo là hai buổi tập vắng mặt, cuộc gặp khẩn với lãnh đạo liên đoàn và quyết định bỏ đợt tập trung.

Ronaldo mâu thuẫn nặng với HLV Jorge Jesus. Ảnh: ESPN

Bồ Đào Nha khởi đầu hành trình mới bằng hai chiến thắng. Tuy nhiên, thay vì bàn về chuyên môn, đội tuyển phải giải thích vì sao cầu thủ nổi tiếng nhất của mình không vui.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn mang tâm thế của người từng quyết định vận mệnh đội tuyển, hoặc ít nhất là chân sút nhiều bàn thắng nhất lịch sử. Vấn đề là vị trí của anh trên sân đang thay đổi, trong khi cách anh đón nhận sự thay đổi ấy tiếp tục khiến Bồ Đào Nha chao đảo.

Tại World Cup Qatar, quan hệ giữa Ronaldo và Fernando Santos đã rạn nứt. Giải đấu ấy cho thấy việc điều chỉnh vai trò của đội trưởng khó khăn thế nào. Mỗi quyết định liên quan đến anh đều vượt khỏi phạm vi một phương án nhân sự, trở thành câu chuyện lớn của đội tuyển.

Đến World Cup tại Bắc Mỹ, Ronaldo tiếp tục là tâm điểm trong lối chơi bế tắc của Bồ Đào Nha. Thời gian trôi đi, thể chất suy giảm tự nhiên, nhưng bài toán sử dụng chân sút đang tiến gần 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp vẫn chưa có lời giải.

Jorge Jesus bước vào công việc với nhiệm vụ tìm lời giải đó. Ông từng làm việc cùng Ronaldo ở Al-Nassr, hiểu chế độ hồi phục và những yêu cầu riêng của CR7. Sự quen thuộc tưởng như có thể giúp quá trình chuyển giao diễn ra thuận lợi.

Nhưng ngay trận thắng Xứ Wales 1-0, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện. Ronaldo thực hiện 7 cú sút không thành bàn rồi bị thay ra. Jesus giải thích ông cần những đôi chân sung sức, một cầu thủ nhanh hơn để gây áp lực lên các trung vệ đối phương.

Đó là yêu cầu chuyên môn rõ ràng. Bồ Đào Nha cần tiền đạo tham gia tuyến phòng ngự đầu tiên, ngăn đối thủ triển khai bóng. Danh tiếng và những bàn thắng trong quá khứ không thể thay thế khả năng đáp ứng yêu cầu hiện tại.

Sau trận Na Uy, Jesus nói thẳng: “Dù chúng ta có thích hay không, Cris cũng không giống Joao Neves, người mới 20 tuổi và có thể thi đấu 3 ngày một trận”.

Lời hứa và cơn giận

Ronaldo có thể hiểu cơ thể mình cần được quản lý. Nhưng hiểu điều đó và chấp nhận ngồi ngoài là hai chuyện khác nhau. Việc phải khởi động rồi trở về ghế dự bị dường như khiến anh cảm thấy khó chịu hơn cả quyết định không được đá chính.

Cơn hờn dỗi nhanh chóng trở thành khủng hoảng. Theo RTP và A Bola, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca phải khẩn cấp tới Copenhagen. Cuộc gặp giữa ông, Ronaldo và Jesus không ngăn được đổ vỡ.

Trong họp báo trước trận Đan Mạch, Jesus khẳng định Ronaldo không từ chối tập luyện. Ông giải thích đội trưởng thường nghỉ hai ngày sau trận đấu và sẽ trở lại vào ngày thứ ba: “Các bạn sẽ thấy!”.

Với đội tuyển, Ronaldo vẫn đặt cái tôi lên cao. Ảnh: FPF

Nhưng khi các cầu thủ bước ra sân Parken, Ronaldo tiếp tục vắng mặt. Sau đó, anh thông báo rời đợt tập trung, đồng thời hẹn sẽ nói với người dân Bồ Đào Nha “sự thật” vào thời điểm thích hợp.

Thông điệp ấy đặt đội tuyển vào thế chờ đợi một lời giải thích khác, ngay trước trận đấu. Đồng đội phải chuẩn bị gặp Đan Mạch trong khi sự chú ý tiếp tục xoay quanh người đã bỏ đi.

Jorge Jesus khẳng định: “Tôi không có một cầu thủ, tôi có 23 người”. Ông tiết lộ đã thống nhất với Ronaldo kế hoạch hồi phục, theo đó anh không thi đấu trước Na Uy và Đan Mạch, trừ khi đội cần khoảng 30 phút.

HLV trưởng cũng nhấn mạnh thay người phụ thuộc diễn biến trên sân. Khởi động không đồng nghĩa với một lời bảo đảm được thi đấu.

“Có lẽ sai lầm của tôi là cho cậu ấy khởi động từ phút 45. Tôi nên cho cậu ấy khởi động muộn hơn 15 phút. Đó là lúc cậu ấy nổi giận với tôi”, Jesus thừa nhận. “Nhưng ý định của tôi luôn là bảo vệ đội bóng và bảo vệ chính cậu ấy”.

Được bảo vệ hay không, Ronaldo luôn đặt cái tôi lên cao hơn tập thể.