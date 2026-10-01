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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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01/10 18:30
|Indonesia vs Bangladesh
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FPT Play, TV360
|Malaysia vs Singapore
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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02/10 01:45
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Đan Mạch vs Bồ Đào Nha
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TV360
|Đức vs Serbia
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TV360
|Hy Lạp vs Hà Lan
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TV360
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Xứ Wales vs Na Uy
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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02/10 01:45
|CH Ireland vs Áo
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TV360
|Israel vs Kosovo
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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01/10 23:00
|Azerbaijan vs Liechtenstein
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02/10 01:45
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Malta vs Gibraltar
|ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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01/10 13:10
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Panama vs New Zealand
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01/10 17:10
|Nhật Bản vs Ecuador
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01/10 21:00
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Maldives vs Lebanon
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Uzbekistan vs Syria
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CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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02/10 05:00
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Curacao vs Trinidad & Tobago
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02/10 07:00
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CH Dominican vs Haiti
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VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
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01/10 23:00
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Guinea vs Kenya
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – BÁN KẾT
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30/09 13:00
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30/09 17:30
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U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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30/09 23:00
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Lithuania 3-0 Andorra
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01/10 06:00
|Argentina vs Bolivia
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ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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01/10 00:30
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Bahrain 2-5 Yemen
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UAE 1-1 Qatar
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VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
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30/09 23:00
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Eritrea 0-5 Nam Phi
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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01/10 06:30
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New York RB vs St Louis City
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UEFA WOMEN CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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30/09 23:45
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AS Roma 0-6 Barcelona
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BK Hacken 0-3 Juventus
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Paris FC 2-2 Arsenal
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01/10 02:00
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Benfica 0-3 Bayern Munich
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Lyon 0-0 Chelsea