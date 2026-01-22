Nhu cầu chuẩn sống mới cho giới trẻ thành đạt lên ngôi

Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của những bến cảng và xưởng tàu. Theo báo cáo của Cục Thống kê, thành phố liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP, phản ánh một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng sống và cấu trúc kinh tế.

Trong hành trình hơn 30 năm phát triển, Hoàng Huy Group đã nỗ lực kiến tạo những dự án mang tính bước ngoặt cho diện mạo đô thị Đất Cảng, trong số đó có Hoang Huy Commerce (giai đoạn 1). Dự án giờ đây đã là một thực tế hiện hữu: Ánh đèn đã thắp sáng các ô cửa, những nụ cười đã rạng rỡ tại khu vui chơi, và một cộng đồng cư dân tinh hoa đã hình thành.

Mới đây, dự án Hoang Huy Commerce tiếp tục triển khai giai đoạn 2 mang tên Rose Residence, đáp ứng nhu cầu an cư của nhóm cư dân trẻ, đề cao tiện ích và khả năng kết nối.

Sảnh lễ tân chuẩn khách sạn 5 chào đón những chủ nhân ưu tú tại Rose Residence. Ảnh phối cảnh

Rose Residence - Tâm điểm sống tại giao lộ sôi động nhất Đất Cảng

Sức hút của Rose Residence đến từ sự thấu hiểu sâu sắc tâm lý giới trẻ thành đạt. Tọa lạc tại "giao lộ kim cương" Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, dự án sở hữu tọa độ vàng kết nối trực tiếp với nhịp sống kinh tế và dòng chảy phát triển phồn vinh của thành phố Hải Phòng.

Sau đợt bàn giao Giai đoạn 1 vào tháng 01/2024, Rose Residence giai đoạn 2 ghi điểm khách hàng bằng hệ tiện ích hiện hữu, có thể "nhìn tận mắt, chạm tận tay".

Theo chủ đầu tư Hoàng Huy, hiện công ty đưa ra chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt. Chỉ từ 2,6 tỷ đồng cùng tiến độ thanh toán "siêu giãn" 2% mỗi tháng (tương đương từ 30 triệu đồng), thế hệ cư dân mới có thể dễ dàng sở hữu căn hộ đẳng cấp tại quỹ đất trung tâm.

Không gian tích hợp thương mại, dịch vụ kiến tạo nhịp sống sôi động tại Rose Residence. Ảnh phối cảnh

Tại giai đoạn 2, dự án thiết kế hồ bơi vô cực truyền âm dưới nước lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng. Công nghệ âm thanh truyền dẫn chân thực ngay cả dưới mặt nước, mang lại trải nghiệm thư thái độc đáo cho cư dân.

Hệ sinh thái tại đây được nối dài bởi chuỗi tiện ích hiện đại gồm phòng gym, yoga, sân golf mini, khu BBQ và vui chơi trẻ em. Đáng chú ý, yếu tố Smart Building được ứng dụng sâu rộng thông qua công nghệ Face ID, hệ thống đỗ xe thông minh và khoá cửa an ninh đa lớp. Bên cạnh đó, không gian Coworking sang trọng tại dự án đóng vai trò như một "văn phòng tại gia", giúp kết nối cộng đồng chuyên gia và doanh nhân toàn cầu.

Từ nền tảng kinh nghiệm lâu năm của Hoang Huy Commerce, Rose Residence hứa hẹn sẽ kiến tạo cộng đồng cư dân sôi động hàng đầu tại thành phố Hải Phòng trong tương lai. Được quản lý theo tiêu chuẩn cao cấp, Rose Residence không chỉ là căn hộ mà còn là tấm danh thiếp khẳng định vị thế và tầm nhìn của những chủ nhân ưu tú trong cộng đồng tinh hoa Đất Cảng.

