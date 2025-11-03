ROX iPark được vinh danh “Nhà phát triển BĐS Công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu” năm 2025

Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2025 (VIPF 2025) là sự kiện thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp với Liên Chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA) tổ chức. Đây là sự kiện uy tín, quy tụ hơn 300 đại biểu gồm các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Trong khuôn khổ VIPF 2025, chương trình bình chọn “Vì tương lai xanh” - VIPF Green Future Awards được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tốt nhất, qua đó khuyến khích các mô hình đầu tư, quản lý và vận hành khu công nghiệp theo hướng xanh, sạch và thông minh.

Hội đồng bình chọn đánh giá cao ROX iPark ở tư duy phát triển dài hạn, tích hợp các tiêu chí xanh, thông minh, bền vững trong mọi giai đoạn đầu tư và vận hành.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, đại diện ROX iPark bày tỏ: “Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của chúng tôi trong hành trình phát triển khu công nghiệp xanh mà còn là cam kết lâu dài của ROX iPark đối với mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp bền vững, đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình ESG”.

Các khu công nghiệp do ROX iPark vận hành không chỉ được đầu tư hạ tầng đồng bộ, mà còn đang tích cực ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm xây dựng khu công nghiệp thông minh hướng đến phát triển và tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho nhà đầu tư, tiết kiệm chi phí, năng lượng.

Cùng với chuyển đổi số, ROX iPark đã triển khai nhiều hoạt động để “xanh hóa” các khu công nghiệp như phát động Tết trồng cây, chuyển các thiết bị chiếu sáng sang công nghệ tiết kiệm điện năng như bóng đèn LED, thay thế các vật liệu thân thiện môi trường như đường ống thoát nước bằng HDPE thay cho ống bê tông, sử dụng điện mặt trời áp mái,…

Với định hướng “Phát triển xanh - Tăng trưởng bền vững”, ROX iPark đặt mục tiêu trở thành biểu tượng của khu công nghiệp thế hệ mới tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050 của Chính phủ Việt Nam.

Lệ Thanh