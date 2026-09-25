Nhu cầu đô thị tăng trưởng cùng quy mô kinh tế

Với việc trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Thành phố Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, khi quy mô kinh tế, dân cư và nhu cầu đô thị cùng tăng tốc.

Với 40 khu công nghiệp đang hoạt động, giá trị xuất nhập khẩu hàng trăm tỷ USD mỗi năm, Thành phố Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. GRDP tăng 10,27% năm 2025 và tiếp tục tăng 10,56% trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy động lực phát triển mạnh mẽ của địa phương.

Sự bứt phá kinh tế thúc đẩy chuyển đổi không gian đô thị, thu hút các dự án bất động sản quy mô lớn. Tuy nhiên, bên cạnh quy mô, đô thị cần một cấu trúc đồng bộ để đáp ứng dòng chảy kinh tế, dân cư và dịch vụ ngày càng lớn.

Bắc Ninh đang là một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất hiện nay

Cộng đồng chuyên gia, quản lý, kỹ sư và doanh nhân trong nước, quốc tế ngày càng đông cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về môi trường sống. Nhu cầu mở rộng từ nhà ở tiện nghi đến làm việc, lưu trú, hội họp, mua sắm, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Bắc Ninh vì thế cần những tổ hợp hiện đại, kết nối các chức năng trong cùng một tổng thể, vừa nâng cao chất lượng sống, vừa thúc đẩy giao thương và gắn kết cộng đồng. Đây cũng là hướng phát triển được nhiều đô thị trên thế giới lựa chọn trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Royal Mansion phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng

Một trong những mô hình tiên phong cho hướng phát triển này là dự án tổ hợp Royal Mansion tại 299 Hùng Vương, phường Tân Tiến. Sở hữu vị trí tại tâm điểm hành chính, thương mại và giao thông của Thành phố Bắc Ninh, dự án hội tụ nhiều chức năng trong một tổng thể: 4 tòa tháp căn hộ cao cấp, hệ thống dinh thự thương mại, tòa tháp văn phòng, khách sạn 5 sao quốc tế Marriott, trung tâm hội nghị và trung tâm thương mại – dịch vụ. Sự tích hợp này tạo nên lợi thế đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc, kinh doanh và lưu trú.

Dự án Royal Mansion nằm tại tâm điểm Ngã 6 Thành phố Bắc Ninh. Ảnh phối cảnh.

Tâm điểm của dự án là cụm căn hộ gồm 4 tòa Cloud 1, Cloud 2, Cloud 3 và Cloud 5, cung cấp 1.559 căn hộ với các loại hình từ 1–4 phòng ngủ đến Duplex và Penthouse. Lấy cảm hứng từ “Mây núi đỉnh thiêng Yên Tử”, kiến trúc dự án tạo dấu ấn với đường nét mềm mại, hệ kính kịch trần và không gian sống khoáng đạt, ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Theo chủ đầu tư Royal Mansion, dự án được thiết kế với tiêu chuẩn cao cấp: sảnh cư dân cao 12 m, thang máy có chiều cao cabin 3 m, tốc độ 3 m/s và hệ thống 3 tầng hầm liên thông. Hệ kính Low-E cùng vật liệu, thiết bị hoàn thiện từ các thương hiệu như TOTO, Hafele, Vicostone góp phần nâng cao tiện nghi và giá trị sử dụng. Sự tham gia của AEDAS trong thiết kế kiến trúc, DELTA với vai trò tổng thầu và ARTELIA trong tư vấn giám sát bổ sung nền tảng chuyên môn cho chất lượng công trình.

Royal Mansion được đầu tư bài bản với hệ thống 3 tầng hầm liên thông toàn bộ diện tích dự án. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh không gian ở, hệ thống dinh thự thương mại, các căn thương mại khối đế và trung tâm thương mại – dịch vụ mở ra không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí và kinh doanh đa dạng. Những hoạt động này vừa phục vụ cư dân, vừa thu hút khách hàng từ khu vực lân cận, tạo dòng giao thương và sức sống cho toàn tổ hợp. Đây cũng là cơ sở để các sản phẩm thương mại phát huy lợi thế khai thác trong một cộng đồng đô thị đa chức năng.

Trong khi đó, tòa tháp văn phòng được định hướng trở thành nơi đặt trụ sở, làm việc và tiếp đón đối tác của doanh nghiệp. Vị trí kết nối khu vực hành chính mới của Thành phố Bắc Ninh, cùng hệ thống dịch vụ ngay trong tổ hợp, mang đến sự thuận tiện cho các hoạt động giao dịch và kết nối kinh doanh.

Đặc biệt, khách sạn 5 sao quốc tế Marriott tạo điểm nhấn về chất lượng lưu trú và năng lực đón tiếp, hướng tới cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và khách quốc tế. Kết hợp với trung tâm hội nghị quy mô khoảng 2.000 chỗ, dự án có lợi thế phục vụ các hội nghị, diễn đàn doanh nghiệp, sự kiện thương mại và hoạt động giao lưu quy mô lớn. Qua đó, Royal Mansion mở rộng vai trò từ một địa chỉ an cư thành điểm đến của các hoạt động kinh tế và đối ngoại tại Thành phố Bắc Ninh.

Phối cảnh khách sạn 5 sao quốc tế Marriott

Các hợp phần được kết nối trong một tổng thể quy hoạch đồng bộ, tạo sự bổ trợ giữa nhu cầu ở, làm việc, mua sắm, lưu trú và tổ chức sự kiện. Cư dân mang đến sức tiêu dùng thường xuyên; văn phòng, khách sạn và trung tâm hội nghị bổ sung dòng khách, góp phần gia tăng sức hút cho thương mại – dịch vụ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Soho Capital)