Theo Nghị quyết được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu công bố tại buổi lễ, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố giáp Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội thành lập thành phố Bắc Ninh

Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 24/8 và có hiệu lực từ ngày mai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh

Cũng tại buổi lễ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội và Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Bắc Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bắc Ninh đang đứng trước không gian phát triển mới với nền tảng công nghiệp, nguồn nhân lực và chiều sâu văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra là phát triển nhanh ở tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn và bền vững hơn, mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền Bắc Ninh xác lập tầm nhìn dài hạn cho mô hình phát triển của thành phố. Tầm nhìn cần được cụ thể hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Trong phát triển kinh tế, Bắc Ninh cần tiếp tục xây dựng nội lực, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị và thu hút đầu tư có chọn lọc, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống, xây dựng bộ máy quản trị cùng đội ngũ cán bộ tương xứng với vị thế mới.

Bộ máy cần thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, sát cơ sở và phục vụ nhân dân. Cùng với đó, Bắc Ninh cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành công nghiệp mới, có chính sách thu hút, trọng dụng kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giỏi...

Về văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bắc Ninh tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa Kinh Bắc, trong đó có Quan họ, tranh Đông Hồ, làng nghề, di tích lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học. Các giá trị này cần được đưa vào đời sống hiện đại, trở thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Bắc Ninh cần chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu, nhất là đối với công nhân, người lao động và người dân tại những địa bàn còn khó khăn, chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình chính sách.

Đồng thời, Bắc Ninh phải phát triển phải hài hòa giữa đô thị và nông thôn, không đánh đổi sức khỏe người dân, môi trường và tương lai các thế hệ lấy tăng trưởng trước mắt.