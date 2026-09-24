Sáng 24/9, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự và bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND thành phố trình HĐND thành phố tờ trình giới thiệu bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường

Trên cơ sở các văn bản và quy trình công tác cán bộ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh giới thiệu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, ứng cử để HĐND thành phố bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh thống nhất với phương án nhân sự được giới thiệu.

Kết quả, ông Đào Thanh Trường được HĐND thành phố Bắc Ninh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với 81/81 phiếu tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt và 95,3% trên tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Ông Đào Thanh Trường sinh ngày 29/1/1980, quê quán phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình. Ông là PGS, TS chuyên ngành Xã hội học.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và quản lý.

Trong đó, ông từng giữ các chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý - trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.