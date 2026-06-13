Công bố chuỗi sự kiện RacketPro APAC Pickleball Tour 2026

Sáng ngày 9/6 tại TP.HCM, Tổ chức đào tạo Huấn luyện viên Pickleball chuyên nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (RPO) đã chính thức công bố chuỗi sự kiện RacketPro APAC Pickleball Tour 2026. Đây là chiến dịch quy mô lớn nhằm lan tỏa "Tiêu chuẩn Vàng" trong công tác đào tạo huấn luyện viên (HLV) Pickleball, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối bền vững giữa đội ngũ HLV, vận động viên và các đối tác thể thao trong khu vực.

Hiện tại, RPO đang hợp tác với nhiều đơn vị trong ngành như JOOLA và PPA Châu Á để triển khai các hoạt động chuyên môn đào tạo và phát triển Pickleball trong khu vực. Đồng thời, tổ chức này cũng vừa ký kết trở thành đối tác chiến lược của UPA Asia.

Sự kiện công bố RacketPro APAC Pickleball Tour 2026 hội tụ hơn 25 HLV Pickleball chuyên nghiệp trong và ngoài Châu Á

Theo đại diện Ban tổ chức, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của APAC Tour 2026 bên cạnh Malaysia và Philippines. Trước khi đến Việt Nam, chuỗi Workshop Level 1 của RPO đã diễn ra tại Kuala Lumpur, Penang, Sarawak và Sabah (Malaysia), thu hút hơn 130 HLV tham gia.

Tiếp nối hành trình này, RPO sẽ đồng loạt triển khai các hoạt động đào tạo tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Trong đó, tâm điểm đáng chú ý là chương trình COEBRA 2026 - hệ thống huấn luyện cường độ cao được thiết kế chuyên biệt cho các HLV Pickleball chuyên nghiệp.

Chương trình huấn luyện COEBRA 2026 có gì đặc biệt?

COEBRA 2026 quy tụ 15 HLV đến từ 8 quốc gia châu Á tham gia đào tạo và thực hành chuyên sâu trong vòng 4 tuần. Chương trình được dẫn dắt bởi ông Collin Johns - Giám đốc Đào tạo Toàn cầu của RPO, nhà vô địch đôi nam PPA Kuala Lumpur Open 2026 và là một trong những tay vợt đôi nam thành công nhất thế giới.

Bên cạnh Collin Johns, chương trình còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế như Connor Nguyen - Giám đốc Điều hành RPO APAC, Derek Sawer - Giám đốc Điều hành Trải nghiệm và Chuyên gia đào tạo của RPO, Chris Harradine - Giám đốc Phát triển Chuyên môn và Phát triển Vận động viên Pickleball quốc tế; Aron Ong và Hồ An Nhiên - những huấn luyện viên từng tham gia mùa thử nghiệm đầu tiên của COEBRA.

Ông Collin Johns - Giám đốc Đào tạo Toàn cầu của RPO, nhà vô địch đôi nam PPA Kuala Lumpur Open 2026 và là một trong những tay vợt đôi nam thành công trên thế giới.

Khác với nhiều mô hình đào tạo truyền thống chỉ tập trung vào kỹ thuật, COEBRA hướng đến việc phát triển toàn diện cho HLV, từ chuyên môn, phương pháp giảng dạy đến khả năng phát triển người chơi và xây dựng cộng đồng Pickleball tại địa phương.

Việc các HLV đến từ 8 quốc gia cùng tham gia một chương trình đào tạo cho thấy những kết nối mới đang hình thành trong cộng đồng Pickleball khu vực. Bên cạnh việc học hỏi chuyên môn, đây còn là cơ hội để các HLV trao đổi kinh nghiệm về phát triển câu lạc bộ, tổ chức hoạt động và xây dựng cộng đồng người chơi tại từng quốc gia.

Trong bối cảnh Pickleball tiếp tục phát triển nhanh tại châu Á, những chương trình như APAC Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các cộng đồng Pickleball trong khu vực, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu và học hỏi cho người chơi cũng như đội ngũ HLV môn thể thao này trong tương lai.

PV