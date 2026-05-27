Do giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Pickleball Châu Á (AFP), nên thành tích của các cây vợt tại AOPC 2026 được tích lũy và tính điểm trực tiếp trên hệ thống xếp hạng của Liên đoàn Pickleball Thế giới (WPF).

AOPC 2026 quy tụ các cây vợt lớn từ quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Trong đó, dàn sao làng pickleball Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang (nam), Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh (nữ)… đều góp mặt.

Giải đấu gồm nhiều nội dung thi đấu dành cho cả hệ chuyên nghiệp lẫn phong trào. Ngoài các nội dung Open dành cây vợt đỉnh cao, AOPC 2026 còn áp dụng hệ thống phân chia theo nhóm tuổi như 18+, 35+ và 45+, mở rộng cơ hội tranh tài cho cộng đồng pickleball.

AOPC 2026 do ATV phối hợp cùng Liên đoàn Quần vợt và Pickleball TP.HCM tổ chức.