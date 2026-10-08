Rùa biển nặng khoảng 80-90kg vượt mưa lớn, bò lên bãi Tàu ở đảo Hòn Cau đẻ trứng. Sáng hôm sau, lực lượng bảo tồn phát hiện ổ có 82 trứng.

Ngày 8/10, ông Nguyễn Thanh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Lâm Đồng), cho biết, khoảng 19h ngày 7/10, tổ tuần tra phát hiện dấu vết rùa mẹ bò lên bãi tìm nơi đẻ trứng.

Theo ông Phúc, do mưa lớn, lực lượng bảo tồn không thể chụp ảnh và ở lại theo dõi quá trình rùa đẻ như thường lệ.

Qua dấu vết và hình dáng quan sát được, lực lượng bảo tồn xác định rùa mẹ là vích (Chelonia mydas), ước nặng 80-90kg. Đây là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Ổ trứng được phát hiện. Ảnh: N.X

Đến sáng nay, nhân viên trở lại kiểm tra và phát hiện ổ có 82 trứng. Toàn bộ số trứng được chuyển về khu ấp gần trạm kiểm soát, có rào chắn để bảo vệ.

Bà Lưu Yến Phi, chuyên gia rùa biển tại Hòn Cau cho biết, trứng vích thường nở sau khoảng 45-60 ngày, tùy thuộc nhiệt độ bãi cát.

"Khi rùa con nở, chúng tôi sẽ theo dõi quá trình rùa con lên khỏi bãi cát và hỗ trợ đưa chúng trở về biển", bà Phi cho biết.

Một góc đảo Hòn Cau. Ảnh: N.X

Đây là lần thứ 5 trong năm nay Hòn Cau ghi nhận rùa biển lên sinh sản. Gần nhất, tối 11/9, một vích mẹ nặng khoảng 90kg lên đảo đẻ 101 trứng.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc Bình Thuận cũ, cách Phan Thiết hơn 110km, có diện tích khoảng 12.500ha, trong đó đảo Hòn Cau rộng 140ha.

Khoảng 10 năm qua, mỗi năm đảo ghi nhận 6-15 lượt rùa biển lên đẻ, chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10. Các bãi đẻ được lực lượng bảo tồn theo dõi, bảo vệ.