Tối 12/9, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên). Ảnh: CACC

Trước đó, bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ) bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với mức chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km.

Đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Chiếc xe chở bà Bùi Thị Ly. Ảnh: N.Hòa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trường Giang để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ và xử lý theo quy định.