Hình nộm búp bê kinh dị, mô hình bộ phận cơ thể đứt rời, những đoạn xương nằm rải rác trước một góc đường ở Hà Nội khiến nhiều người đi qua giật mình.

Cận Halloween (31/10), nhiều quán cà phê hay trung tâm thương mại ở Hà Nội bắt đầu trang trí không gian để chuẩn bị đón khách vui chơi, chụp ảnh. Bên cạnh những món đồ ngộ nghĩnh như đèn bí ngô, mũ phù thủy hay nhân vật hoạt hình,... các mô hình kinh dị cũng xuất hiện, nhiều món giống thật đến mức người xem phải giật mình.

Tại một góc phố trong khu đô thị ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ cũ), phía trước căn biệt thự được phủ kín đồ trang trí Halloween. Hình nộm, bộ xương và búp bê có gương mặt ghê rợn được đặt rải rác từ trụ cổng, hàng rào đến phần cây xanh sát đường, hay những đoạn xương được đặt chất đống khiến căn nhà trở nên nổi bật, dễ lọt vào tầm mắt.

Một số người dân cho rằng, đồ trang trí nằm ngay sát đường khiến họ giật mình khi đi ngang qua, có trẻ nhỏ còn hoảng sợ khóc thét.

Đồ trang trí Halloween được bố trí phía trước một căn biệt thự trong khu đô thị ở Hà Nội

Hình nộm và các mô hình kinh dị xuất hiện từ trụ cổng đến hàng rào

Những đoạn xương giả được đặt rải rác trong tiểu cảnh Halloween

Khúc chân giả bị đứt lìa được đặt trên bệ hoa

Mô hình xương giả chất đống

Nhiều chi tiết kinh dị nằm ở vị trí người đi đường dễ dàng nhìn thấy

Tường rào ken đặc đồ trang trí Halloween

Không gian trang trí hướng ra đường, nơi nhiều người thường xuyên qua lại

Halloween là lễ hội có nguồn gốc phương Tây, diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm. Vào dịp này, nhiều nhà trang trí đèn bí ngô, hoá trang thành các nhân vật kinh dị, chuẩn bị kẹo để phát cho trẻ em đến xin. Tại Việt Nam, Halloween được một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ đón nhận như dịp vui chơi, trải nghiệm văn hóa.

Anh Hà Quang Hùng (27 tuổi, ở Yên Hoà, Hà Nội) cho hay, bản thân anh và bạn bè từng trải nghiệm nhiều buổi tiệc hóa trang khá thú vị.

"Hiện nay, nhiều người đã cởi mở với Halloween. Tuy nhiên, do có yếu tố đặc trưng, nhiều người còn chưa cảm thấy thoải mái trước những món đồ trang trí hay hoá trang có phần rùng rợn, giật mình", anh nói.

Theo anh Hùng, các mô hình mô phỏng bộ phận cơ thể, bạo lực hoặc búp bê kinh dị có thể khiến người xem sợ hãi, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý trẻ em nhất là khi đặt ở nơi công cộng.

Do đó, việc lựa chọn hình thức trang trí Halloween rất cần cân nhắc đến địa điểm, không gian sống hay đối tượng tiếp cận để tôn trọng bối cảnh văn hoá và nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng.

Trong khi đó, chị Phạm Thu Trang (24 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội) lại tỏ ra khá thích thú trước những hình nộm trang trí kinh dị.

"Halloween chỉ kéo dài 1 ngày, không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Việc gia chủ đầu tư trang trí nhà cửa thể hiện sở thích cá nhân, có thể chấp nhận và tôn trọng", chị nói.

Trong khi một số nơi đầu tư trang trí Halloween, thị trường đồ hóa trang tại phố Hàng Mã lại khá trầm lắng. Theo ghi nhận của PV, ngày 29/10, khách mua tại Hàng Mã thưa thớt dù đã sát ngày lễ. Thậm chí, một số cửa hàng bắt đầu bày bán đồ Giáng sinh như quả châu, cây thông, tuần lộc, ông già Noel...

Cửa hàng bán đồ Halloween thưa thớt khách dù đã cận kề ngày 31/10

Một số cửa hàng trên phố Hàng Mã đã chuyển sang bán đồ trang trí cho dịp Giáng sinh

Chị Trần Thanh T., chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết, việc đưa hàng Giáng sinh lên kệ sớm xuất phát từ tính toán kinh doanh. Halloween chỉ có 1 ngày, nhóm khách quan tâm chủ yếu là người trẻ, ít đầu tư. Còn mùa Giáng sinh kéo dài hơn, có thêm nhóm khách hàng là người đi làm và gia đình.

Không những vậy, năm nay, đơn đặt hàng từ các trường học, quán cà phê và địa điểm tổ chức tiệc hóa trang giảm rõ rệt. Theo chị, tiểu thương phải cân nhắc lượng hàng Halloween nhập về để tránh tồn sau lễ. Một số cửa hàng vì thế giảm đầu tư cho dịp này, sớm chuyển sang bày bán đồ Giáng sinh.