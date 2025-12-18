Những ngày gần đây, cánh đồng hoa cải vàng trải dọc bên bờ sông Đuống ở thôn Chi Đông, xã Thuận An, TP Hà Nội (xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cũ) trở thành địa điểm check-in lý tưởng cho những người yêu hoa và muốn hòa mình vào không khí làng quê xanh mát.

Thời điểm này, hoa cải vàng ở đây nở rộ, tỏa sắc vàng ươm, góp phần tô điểm hương sắc cho vùng đất giáp ranh giữa Hà Nội với Bắc Ninh.

Những ngày đầu đông, cánh đồng hoa cải vàng ở xã Thuận An - cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km - đồng loạt nở rộ, tạo bối cảnh chụp hình đẹp, hút khách check-in

Người dân địa phương cho biết, những bông cải vàng là hoa cải mọc lên từ cây rau cải canh, còn cây cải củ sẽ cho ra hoa màu trắng.

Họ trồng với mục đích lấy hạt giống đem bán nhưng vài năm nay, nơi đây còn đón khách tới tham quan. Bởi vào mùa hoa nở, cánh đồng cải vàng trở nên rực rỡ, tạo thành bối cảnh chụp hình lãng mạn như phim, thu hút đông đảo du khách gần xa tới check-in, chiêm ngưỡng.

Khung cảnh tràn ngập sắc vàng rực rỡ ở cánh đồng hoa cải xã Thuận An, Hà Nội dịp đầu đông

Anh Phạm Quang Tuyên (31 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do) di chuyển khoảng 25km từ quận Hoàng Mai cũ tới cánh đồng hoa cải vàng để chụp hình, sau khi xem loạt ảnh check-in đẹp tại đây.

Tới đây, anh thấy bầu không khí trong lành, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, khác xa với khung cảnh thường ngày ở thành phố.

“Cánh đồng hoa cải vàng nằm khá xa trung tâm, lại ở ven triền đê nên không gian thoáng đãng, yên tĩnh.

Lần đầu tới, mình cảm nhận mọi thứ khá nhẹ nhàng, không xô bồ như vườn hoa ở những nơi làm du lịch nữa”, anh Tuyên chia sẻ.

Anh Tuyên ghé cánh đồng hoa cải vàng vào ngày nắng để có thể chụp những bức ảnh ấn tượng, lên màu đẹp

Nhiếp ảnh gia 9X cũng gợi ý, du khách nên ghé cánh đồng hoa cải vàng vào ngày có nắng, chọn các khung giờ như buổi sáng (9h-10h) hoặc buổi chiều (15h-16h) để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Khi ấy, thời tiết mát mẻ, nắng dịu nhẹ, thuận tiện cho du khách chụp ảnh và tham gia các hoạt động ngoài trời, hòa mình vào thiên nhiên.

Hoa cải vàng nở rộ trong khoảng 20-25 ngày, du khách nên tranh thủ ghé thăm để không bỏ lỡ mùa hoa đẹp

Mùa hoa cải ở đây thường bắt đầu vào những tháng đầu đông (tháng 11, 12) hoặc đầu xuân (tháng 2, tháng 3), kéo dài khoảng 1 tháng.

Vì thế, để không bỏ lỡ mùa hoa đẹp ở ven đô, du khách nên tranh thủ ghé thăm nơi đây vào thời gian này để có những bức hình đẹp như ý muốn.

“Không phải năm nào cũng có những vườn hoa cải nở rộ như vậy vì còn phụ thuộc vào mùa vụ trồng và thu hoạch của bà con địa phương.

Vườn mình đến mở cửa miễn phí. Tuy nhiên, nếu tới đây và gặp các bác nông dân đang canh tác, bạn nên chủ động xin phép để được vào tham quan, chụp hình thoải mái”, chàng trai trẻ nói thêm.

Tới cánh đồng hoa cải vàng, du khách lưu ý giữ gìn cảnh quan, không giẫm lên hoa hay hái hoa, bẻ cành

Du khách tới đây cần lưu ý giữ gìn, bảo vệ cảnh quan chung, khi di chuyển chỉ đi trên bờ, tuyệt đối không giẫm vào luống hay ngắt hoa, bẻ cành, làm hư hại cây trồng của người dân.

Nếu có dịp đến cánh đồng hoa cải vàng ở xã Thuận An và còn dư thời gian, du khách cũng có thể kết hợp trải nghiệm foodtour trong trung tâm thành phố hoặc ghé thăm một số địa điểm du lịch tâm linh ở Bắc Ninh, cách đó không quá xa, như chùa Bút Tháp (cách khoảng 3km), chùa Phật Tích (cách 10km)…

