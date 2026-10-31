Tập mới nhất "Running Man Vietnam", sau 14 năm yêu, Quân A.P và bạn gái Lê Khanh lần đầu có đám cưới trên sóng truyền hình, chính thức công khai tình cảm.

Tập 14 Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi khiến mạng xã hội bùng nổ với đám cưới truyền hình của ca sĩ Quân A.P và Lê Khanh.

Quân A.P và bạn gái công khai tình cảm

Ở tập trước, Gia tộc R (dàn thành viên chính gồm: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung và Quang Tuấn) tổ chức đám cưới, chú rể là Quân A.P còn cô dâu được giữ kín danh tính. Sự xuất hiện của Lê Khanh khiến dàn sao ngỡ ngàng bởi hot girl này là bạn gái của Quân A.P ngoài đời.

Năm 2012, Quân A.P bắt đầu đăng tải hình ảnh bên Lê Khanh lên trang cá nhân. Cả hai cùng tuổi và quê Hà Nội, từng học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng. Lê Khanh là mối tình đầu của Quân A.P suốt 14 năm qua. Năm lớp 12, nam ca sĩ từng dành dụm tiền tiêu vặt trong vài tháng để mua một thỏi son tặng bạn gái.

Từ khi tham gia showbiz, Quân A.P từ chối mọi câu hỏi liên quan chuyện tình cảm, gần đây mới dần công khai. Cụ thể, khoảng đầu năm nay, cặp đôi bắt đầu thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng.

Lê Khanh - bạn gái Quân A.P.

Tháng 4 năm nay, Quân A.P và Lê Khanh lần đầu nắm tay trên sân khấu của một chương trình. Tháng 7, Quân A.P đăng ảnh mặc vest đứng cạnh Lê Khanh trong trang phục cô dâu nhưng nhanh chóng gỡ bỏ. Hôm 27/10, Quân A.P phát hành MV 3 phải 6 đừng có Lê Khanh đóng vai nữ chính.

Trong tập 14 Running Man Vietnam, Lê Khanh không chỉ xuất hiện với vai trò cô dâu của đám cưới đầy biến số mà còn tham gia với tư cách người chơi.

Cụ thể, tập này, danh tính 2 kẻ trộm vàng được xác nhận là Minh Hằng và Quang Trung, Lan Ngọc được giải oan. Dù vậy, số vàng cưới được thông báo "đã bị hóa đá bởi lời nguyền hoàng kim", buộc người chơi phải tìm cách hóa giải. Các khách mời gồm Sơn.K, Pháp Kiều, Lê Khanh và Lê Nhân cũng chính thức nhập cuộc đua.

Theo ghi nhận của phóng viên, tập này đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút kể từ khi kết thúc công chiếu, lập kỷ lục mới cho chương trình.

Trấn Thành chật vật vì ngoại hình quá cỡ

Sau khi bốc thăm, 12 thành viên được chia thành 2 đội. Đội Mặt Trời gồm Quân A.P, Lê Khanh,Quang Tuấn, Quang Trung, Minh Hằng và Anh Tú; còn đội Mặt Trăng có Trấn Thành, Sơn.K, Lan Ngọc, Pháp Kiều, Liên Bỉnh Phát và Lê Nhân.

Trong nhiệm vụ đầu tiên Thần tốc, 12 thành viên của 2 đội cùng đeo một sợi dây lớn quanh eo và di chuyển tự do trong vòng tròn. Khi có hiệu lệnh dừng, người chơi phải nhanh chóng thoát khỏi vòng dây, ai mắc kẹt sẽ bị loại.

Sơn.K đáng yêu, Trấn Thành thẫn thờ sau khi bị loại khỏi thử thách.

Tham gia thử thách đòi hỏi khả năng phản xạ và sự nhanh nhẹn, Quân A.P bị loại đầu tiên, kế đến là Lê Nhân. Thấy Lê Khanh chật vật làm nhiệm vụ, Quân A.P đã theo sát an ủi. Minh Hằng bị loại do gặp xui còn Trấn Thành thất bại vì kém linh hoạt.

Ở nhiệm vụ Thần trí, các thành viên phải lần lượt tính nhẩm để giải toán trong vòng 2 phút để giành quyền vào sân tiếp sức đồng đội. Khi thi đấu, họ phải giữ tư thế đứng bằng một chân; nếu đặt chân còn lại xuống đất hoặc bị ngã sẽ bị loại.

Nhờ thử thách này, Quân A.P lần đầu tiết lộ từng là học sinh chuyên Toán, Lê Khanh học chuyên Văn còn Sơn.K là dân chuyên Anh. Quân A.P gây ấn tượng khi liên tục đưa ra đáp án chính xác trước các phép tính của chương trình.

Minh Hằng thắng đậm trong tập 14.

Ở nhiệm vụ Thần ngôn, người chơi phải nhanh tay giành quyền trả lời với số từ tăng dần qua từng lượt. Người trả lời sai số từ, giơ tay cùng lúc hoặc không tham gia đều bị loại. Hai đội thi đấu tích điểm, đội chạm mốc 3 điểm trước sẽ chiến thắng.

Rapper Pháp Kiều tận dụng tốt khả năng phản xạ nhanh. Thấy Lê Khanh dù hồi hộp vẫn cố gắng nhập cuộc, Quân A.P nhiều lần nhìn cô đầy tự hào, trìu mến.

Khi nhận câu hỏi "Điều người khác làm khiến bạn rung động?" với đáp án có 3 từ, Quân A.P gây cười khi trả lời: "Hôn vào thái dương". Anh bị dàn sao trêu chọc, Trấn Thành còn nói to: "Thường thái dương người ta thoa dầu thôi em ạ".

Pháp Kiều thể hiện tốt trong lần đầu tham gia Running Man Vietnam.

Sau khi thu thập manh mối, hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng bước vào cuộc chiến xé bảng tên. Đội Mặt Trời chủ động tấn công còn đội Mặt Trăng đề nghị các thành viên tách nhau tìm kiếm manh mối, tạo thành thế cục "mèo vờn chuột".

Sau một lúc rình rập, Sơn.K và Lê Nhân áp sát Lê Khanh. Quân A.P bất ngờ xuất hiện cứu bạn gái, thành công xé bảng tên của Sơn.K dù sau đó chính anh cũng bị xé bảng tên. Lê Khanh đã ân cần ôm và giúp bạn trai chỉnh lại áo trên sóng truyền hình.

"Đám cưới" như mơ của Quân A.P và Lê Khanh

Nhà sản xuất Running Man Vietnam đã tổ chức đám cưới với không gian lộng lẫy, ngập hoa tươi cho cặp Quân A.P - Lê Khanh và mời nhóm nhạc Uprize đến biểu diễn chúc phúc. Trong trang phục cưới, hai người cùng bước lên lễ đường. Khoảnh khắc đẹp khiến Trấn Thành và Anh Tú rơi nước mắt.

"Đám cưới" của Quân A.P và Lê Khanh kết lại tập này.

Quân A.P xúc động chia sẻ: “Em không thể tin được mình may mắn đến thế, được tổ chức một đám cưới như thế này”. Lê Khanh cũng khóc nói: “Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em đã mong đợi ngày này rất lâu rồi". Các nghệ sĩ lần lượt ôm và chúc phúc cho cô dâu, chú rể.