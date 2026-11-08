Tập 15 Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi với chủ đề Biệt đội cựu siêu nhân tái xuất, Gia tộc R (dàn thành viên chính gồm: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung và Quang Tuấn) xuất hiện trong trang phục siêu nhân.

Diễn viên Diệu Nhi chính thức trở lại Running Man Vietnam với tạo hình siêu nhân hồng cùng tuyên ngôn hài hước: "Siêu nhân hồng đang tìm chồng" còn diễn viên Lê Nhân tiếp tục đảm nhận vai Cục trưởng Cục Bảo vệ Nhân loại.

Dàn sao Running Man Vietnam trong trang phục siêu nhân.

Đầu tập 15, biệt đội siêu nhân lần lượt đấm vào máy đo lực để xác định sức mạnh khởi điểm. Đáng chú ý, Anh Tú Atus xếp nhất còn Quang Tuấn "đội sổ", thua cả Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc.

Thử thách đầu tiên Đặt bẫy, các thành viên phải tìm thấy vị trí có gắn bẫy và lừa các thành viên khác đứng vào vị trí nguy hiểm. Người né được kem sẽ ghi điểm còn người trúng bẫy sẽ bị phạt hứng chịu những cú bắn kem. Nhìn chiếc máy bắn kem, Trấn Thành sợ "có thể bị bắn văng cả sụn mũi".

Ở lượt đấu đầu tiên, Diệu Nhi là người đặt bẫy. Quân A.P lo sợ nên ra sức giải thích rằng mối quan hệ giữa anh và Anh Tú Atus chỉ là làm nội dung trên mạng xã hội, cuối cùng vẫn bị đàn chị đưa vào bẫy.

Anh Tú Atus bất ngờ được tổ chức sinh nhật.

Do hiểu nhầm luật chơi, Quang Tuấn không lừa được Quân A.P mà còn tự hại chính mình và Trấn Thành vào ô có bẫy. Ở những lượt tiếp theo, Quang Tuấn bị bắn đầy kem vào mặt do quá tin vào linh tính mà liên tục chọn nhầm ô.

Ngược lại, Liên Bỉnh Phát giành điểm cao nhờ khéo léo né bẫy và thành công lừa thành công các đối thủ vào tròng bằng chiến thuật thông minh. Lan Ngọc cũng chứng minh khả năng diễn xuất đáng gờm khi dẫn dụ cả vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú Atus vào bẫy.

Mỗi khi có người bị bắn kem vào mặt, cả đội lại đồng thanh hát mừng sinh nhật, thậm chí hào hứng đốt nến cắm lên đầu Trấn Thành. Cũng trong thử thách này, ê-kíp Running Man Vietnam 2026 đã bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Anh Tú Atus với chiếc bánh kem tạo hình chữ R đặc biệt.

Trò "Bắt sói" khiến các thành viên nghi kỵ nhau.

Thử thách thứ 2 - Bắt sói, một người được hệ thống chọn làm sói, âm thầm trà trộn vào dân làng để ăn thịt. Hết thời gian, những thành viên còn lại sẽ cùng bỏ phiếu tìm ra sói.

Ván đầu tiên, Lan Ngọc, Quân A.P và Quang Trung bị sói tiêu diệt. Tốc độ "ra tay" của sói khiến các thành viên ngỡ ngàng, căng thẳng. Trong các ván tiếp theo, sói và người chơi giằng co, thay phiên nhau ghi điểm. Bên cạnh màn đấu trí, bàn tròn còn trở thành dịp để các thành viên tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về nhau từ sở thích, tật xấu đến những điều ít người biết.

Sau 2 nhiệm vụ tích điểm, các thành viên vào trận chiến xé bảng tên với luật chơi mới "Đấu giá sức mạnh". Thay vì trực tiếp chọn đối thủ, họ phải dùng số điểm mình có để bí mật đấu giá quyền đi săn. Người thắng đấu giá có 2 phút để xé bảng tên mục tiêu. Nếu thành công, họ được nhận điểm của đối phương; ngược lại sẽ mất số điểm cược cho đối thủ.

Xé bảng tên luôn là phần hấp dẫn nhất mỗi tập.

Lúc bảng tên của Trấn Thành lên sàn đấu giá, các thành viên đều e dè, không muốn đối đầu với nam đạo diễn sở hữu thể lực vượt trội. Kết quả không ngoài dự đoán, người thắng đấu giá - Anh Tú Atus dốc hết sức vẫn bại trước Trấn Thành.

Ở lượt đấu khác, Lan Ngọc thành công đấu giá bảng tên Trấn Thành. Rút kinh nghiệm từ Anh Tú Atus, cô dùng chiêu đu bám, liên tục đổi chiến thuật và kiên trì tấn công, cuối cùng xé được bảng tên của thành viên mang biệt danh "Xe tải" của Running Man Vietnam.

Khi đụng độ Diệu Nhi, Lan Ngọc lại bất ngờ bị đàn em khóa chặt và liên tục hôn vào má, bất lực nhìn bảng tên bị xé.

Lan Ngọc bị Diệu Nhi cưỡng hôn

Trận cuối cùng, 2 thành viên nổi trội nhất là Diệu Nhi và Liên Bỉnh Phát liên tục rượt đuổi, tung chiêu để tiếp cận bảng tên đối phương. Diệu Nhi chưa kịp chiếm ưu thế đã bị Liên Bỉnh Phát giật phăng bộ tóc giả. Thấy Diệu Nhi dở khóc dở cười, Anh Tú Atus "hy sinh" bộ tóc giả của mình để "giải cứu nhan sắc" cho vợ.

Kết tập 15, các thành viên đều chưa giành được vị trí thủ lĩnh Biệt đội cựu siêu nhân - người nắm đặc quyền đưa ra những quyết định quan trọng, xây dựng kế hoạch tác chiến và dẫn dắt đồng đội trong những thử thách tiếp theo.