Chương trình Running Man Vietnam thu về 2,5 tỷ tổng lượt xem trên các nền tảng số. Nhà sản xuất cũng công bố về phim điện ảnh cuối cùng khép lại mùa giải này.

Sau 2 phim điện ảnh, chương trình Running Man Vietnam tiếp tục trở lại rạp chiếu với Về nhà - bộ phim khép lại mùa giải 2026.

Trong video giới thiệu, phim Về nhà khai thác sâu mỗi thành viên trong Gia tộc R (gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung và Quang Tuấn). Họ đều mang trong mình mong ước, hành trình và những câu chuyện riêng. Phim đề cao thông điệp "nhà là nơi để về" và giải quyết hồi kết của chương trình dài hơi.

Dịp này, nhà sản xuất Running Man Vietnam nhìn lại hành trình đã qua. 16 tập của mùa giải 2026 đều vượt qua mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube. Trong đó, tập 14 đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút kết thúc công chiếu. Lượng người xem cùng lúc cũng tăng mạnh, cao nhất là 285.000 người xem ở tập 14 Đưa nàng về dinh với "đám cưới" của ca sĩ Quân A.P và bạn gái.

Dàn sao "Running Man Vietnam" mùa 3 - 2026. Ảnh: NSX

Running Man Vietnam thu về hơn 2,5 tỷ tổng lượt xem trên các nền tảng số. Các khoảnh khắc hài hước, tranh tài kịch tính... của dàn sao lan tỏa trên nhiều nền tảng.

7 thành viên của Gia tộc R mang màu sắc riêng, tung hứng tự nhiên. Nhiều khán giả đề nghị nhà sản xuất giữ nguyên đội hình này cho mùa tiếp theo.

Bên cạnh dàn sao, các thử thách cũng là yếu tố góp phần giữ chân người xem. Chương trình kết hợp yếu tố thể lực với suy luận, chiến thuật và đấu trí; đồng thời đầu tư bối cảnh, tạo hình và câu chuyện cho từng chặng. Những trò chơi quen thuộc như xé bảng tên được biến tấu cùng các tình huống liên minh, phản bội và đối đầu, tạo nên nhiều cao trào.

Trailer phim điện ảnh "Running Man Vietnam 2026: Về nhà"

Trước Về nhà, trong năm 2026, nhà sản xuất từng đưa 2 phim ra rạp là Running Man Vietnam 2026: Con rối tự do đạt doanh thu 38,1 tỷ đồng và Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian đạt 10,3 tỷ đồng. Đây là chương trình truyền hình thực tế hiếm hoi đưa nội dung ra rạp và tạo được doanh thu không thua kém các tác phẩm điện ảnh thực thụ.

Phim Running Man Vietnam 2026: Về nhà dự kiến ra rạp ngày 27/11 tới. Các thành viên Gia tộc R sẽ tham gia những chuyến quảng bá phim tại TP.HCM và Hà Nội để giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ chuyện hậu trường.