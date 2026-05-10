Ngày 10/5, anh Cao Đức Tốn (48 tuổi, trú xã Diễn Châu, Nghệ An) cho biết đã trình báo cơ quan công an về việc ruộng dưa hấu của gia đình bị kẻ xấu phá hoại trong đêm khi chỉ còn khoảng một tuần nữa là thu hoạch.

Theo anh Tốn, khoảng 6h cùng ngày, trong lúc ra ruộng bơm nước, anh bàng hoàng phát hiện nhiều quả dưa nằm ngổn ngang trên đồng. Nhiều quả bị chặt, đâm thủng, giẫm đạp hư hỏng.

Những quả dưa tại ruộng của anh Tốn bị phá hoại hư hỏng. Ảnh cắt từ clip

Gia đình anh Tốn trồng khoảng 6 sào dưa hấu, trong đó hơn 3,5 sào bị phá hoại. Gần 6 luống dưa hư hỏng nặng, mỗi luống có từ 5-10 quả bị chặt phá. Nhiều quả đã đạt trọng lượng khoảng 4kg, chuẩn bị cho thu hoạch.

Theo người đàn ông này, giá dưa hiện dao động từ 6.000-7.000 đồng/kg. Việc ruộng dưa bị phá đúng thời điểm cận thu hoạch khiến gia đình đứng trước nguy cơ mất nguồn thu nhập chính của cả vụ mùa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân.