Thời gian qua, tại một số địa phương có tình trạng người dân nộp hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng sau khi cơ quan thuế ban hành nghĩa vụ tài chính, thấy số tiền quá lớn không thể đáp ứng nên đã xin rút hồ sơ.

Văn phòng đăng ký đất đai cho phép người dân rút hồ sơ theo nguyện vọng. Dù vậy, cơ quan thuế vẫn treo nợ với khoản nghĩa vụ tài chính đã ban hành thông báo trước đó, đồng thời tính tiền phạt chậm nộp.

Trước thực trạng này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, căn cứ quy định tại Luật Đất đai, Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có đất (cơ quan tài nguyên - môi trường).

Cơ quan thuế căn cứ vào thông tin trên phiếu chuyển thông tin và hồ sơ kèm theo để xác định nghĩa vụ tài chính cho người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan tài nguyên - môi trường xác định hồ sơ thuộc diện rút hoặc hủy và có văn bản đề nghị thu hồi, điều chỉnh phiếu chuyển thông tin, cơ quan thuế mới thực hiện điều chỉnh thông báo nghĩa vụ tài chính theo đề nghị này.

Thực tế khi chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuế quá lớn khiến nhiều người không thể chi trả nên đã xin rút hồ sơ. Ảnh: N.L

Với các trường hợp cụ thể, Cục Thuế sẽ yêu cầu Thuế tỉnh kiểm tra để phối hợp với cơ quan tài nguyên - môi trường xử lý theo quy định và thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng cho biết, kể từ 1/8/2024, theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 103/2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Cơ quan thuế căn cứ phiếu chuyển thông tin và các hồ sơ kèm theo do văn phòng đăng ký đất đai, hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai, hoặc bộ phận một cửa liên thông chuyển đến để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Như vậy, trường hợp có thay đổi về thông tin về xác định nghĩa vụ tài chính, văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin để cơ quan thuế có cơ sở điều chỉnh nghĩa vụ tài chính.

Theo cơ quan thuế, pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hiện hành (khoản 6 Điều 48 Nghị định 103/2024 của Chính phủ) đã quy định giao UBND cấp tỉnh căn cứ trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, gia hạn, điều chỉnh thời hạn, chuyển mục đích sử dụng đất, cũng như xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và về giá đất.

Đồng thời, nghị định này cũng quy định về trình tự, thủ tục tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, làm cơ sở để các địa phương xây dựng, ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai phù hợp với thực tế.

Hiện nay, cơ quan thuế đã thực hiện trao đổi thông tin điện tử với cơ quan tài nguyên và môi trường (nay là cơ quan Nông nghiệp và Môi trường) trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông về đất đai. Theo đó, việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân được thực hiện tại cơ quan Nông nghiệp và Môi trường.

Thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm dữ liệu Quốc gia (C12) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tái thiết kế quy trình và triển khai thực hiện thủ tục hành chính liên thông về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình nâng cấp của cổng.