Chuỗi sự kiện S-Camp Back to School 2025 với chủ đề “Lên trình AI - Tương lai đỉnh nóc”, được tổ chức tại 30 trường đại học trên 9 tỉnh thành khắp cả nước. S-Camp 2025 đặt mục tiêu mang đến cho các bạn sinh viên nhiều trải nghiệm ấn tượng với loạt hoạt động thú vị trên các thiết bị đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Chuỗi sự kiện S-Camp 2025 diễn ra đến giữa tháng 10 tại các trường đại học

Sức hút của chuỗi sự kiện năm nay là sự đa dạng về thử thách và số lượng sản phẩm công nghệ mà CellphoneS mang đến mỗi sự kiện. 13 quầy hoạt động với 13 thử thách vui nhộn, đòi hỏi sự sáng tạo, của các bạn sinh viên, đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đồng thời, sinh viên yêu thích công nghệ còn có cơ hội trên tay trải nghiệm đa dạng thiết bị từ máy tính xách tay, điện thoại, máy tính bảng, tai nghe, phụ kiện cáp sạc, gia dụng …. Mỗi thử thách đều sẽ đi kèm hàng ngàn quà hấp dẫn như: balo, pin dự phòng, ly giữ nhiệt, sổ tay, đế kê điện thoại dành tặng các bạn sinh viên và đặc biệt nhận ngay combo sổ bút CellphoneS khi đăng ký S-Student tại sự kiện.

Nhiều hoạt động trò chơi, thử thách thú vị tại 13 khu vực trải nghiệm

CellphoneS còn mang đến các khu vực trải nghiệm Esport cùng các khách mời là streamer, tuyển thủ nổi tiếng như SaiGonPhantom, REFUND Gaming, 500Bros trên các thiết bị Laptop Gaming MSI, ACER và gaming phone Nubia. Mang đến sân chơi thân thiện, gần gũi và nâng trình kỹ năng đồng đội với sự hưởng ứng, giao lưu nhiệt tình của các bạn sinh viên.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng kết hợp với các khách mời Tech Reviewer để tổ chức buổi Workshop, chia sẻ kinh nghiệm tối ưu công cụ AI trên các thiết bị Laptop ASUS, Samsung Galaxy tại mỗi trường Đại học mà S-Camp 2025 ghé qua.

Khu vực tham gia Esport cùng khách mời

Ngoài các quầy trò chơi, bàn trải nghiệm và các hoạt động giao lưu thú vị tại sân khấu, các bạn sinh viên, thầy cô giáo và cán bộ nhà trường còn được cung cấp miễn phí dịch vụ vệ sinh điện thoại - laptop bởi hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui - thương hiệu thành viên của CellphoneS. Những người thợ lành nghề đến từ Điện Thoại Vui còn hướng dẫn, chia sẻ những cách để sử dụng giúp các thiết bị máy tính, điện thoại sau khi vệ sinh hoạt động tốt hơn, mượt mà hơn.

(Nguồn: CellphoneS)