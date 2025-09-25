Trường Đại học RMIT vừa công bố kế hoạch tổ chức cuộc thi RMIT Hackathon 2025 dành cho sinh viên, học viên đang theo học các bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại RMIT và sinh viên các trường đại học khác tại Việt Nam.

Có chủ đề “AI tạo sinh và An ninh mạng”, cuộc thi RMIT Hackathon 2025 nhằm mang đến cho các sinh viên, học viên yêu thích công nghệ, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo một sân chơi trí tuệ kịch tính.

Ngoài người học tại RMIT, cuộc thi RMIT Hackathon 2025 mở rộng cho cả sinh viên các trường đại học khác tại Việt Nam.

Cuộc thi sẽ được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở của Đại học RMIT tại Melbourne (Australia), TP.HCM và Hà Nội trong hai ngày 20/10 và 21/10 sắp tới. Thời gian để các đội đăng ký tham gia RMIT Hackathon 2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 10/10/2025.

Theo thể lệ, mỗi đội thi gồm 3 - 4 thành viên sẽ cùng nhau giải quyết các thử thách thực tiễn trong lĩnh vực bảo mật AI, phòng thủ hệ thống, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để phát hiện mối đe dọa và bảo vệ giải pháp hạ tầng đám mây.

Với hình thức thi đấu nhập vai “Đội Đỏ” (tấn công) và Đội Xanh (phòng thủ) để chinh phục các thử thách, cuộc thi mở ra cơ hội để các sinh viên, học viên thể hiện năng lực chuyên môn, tiếp cận các công cụ và kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời được chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - AI và an ninh mạng hướng dẫn trực tiếp.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ tham gia cuộc thi còn có thể mở rộng mạng lưới kết nối, chia sẻ ý tưởng và đóng góp vào những giải pháp công nghệ an toàn, đạo đức và có tính ứng dụng cao trong tương lai.

Cuộc thi RMIT Hackathon 2024 diễn ra tại cơ sở Nam Sài Gòn, Hà Nội và Melbourne của Đại học RMIT.

Năm ngoái, cuộc thi RMIT Hackathon AI tạo sinh và An ninh mạng lần đầu được tổ chức, đã thu hút hơn 270 thí sinh đăng ký đến từ Đại học RMIT và 10 trường đại học khác như Đại học Melbourne, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ TPHCM.

Thành công của cuộc thi năm 2024 đã đặt nền móng để duy trì một sân chơi học thuật chất lượng, nơi các sinh viên, học viên có thể cùng nhau thử sức, học hỏi và phát triển các giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao trong lĩnh vực AI và an ninh mạng.

Nhiều cơ hội học hỏi và phát triển cá nhân đang chờ đón các thí sinh tại RMIT Hackathon 2025. Các sinh viên, học viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin trên website chính thức của cuộc thi tại địa chỉ: rmit-hackathon.com.