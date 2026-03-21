Đài RT ngày 21/3 đưa tin, tờ Le Monde của Pháp mới đây đã thông tin về việc tàu sân bay Charles de Gaulle bị lộ vị trí khi đang làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

"Vụ việc xảy ra vào ngày 13/3, khi một thủy thủ trên tàu sân bay đã bật ứng dụng Strava trong lúc chạy bộ. Do tài khoản Strava để chế độ công khai, vị trí của người này đã bị phát hiện, từ đây vị trí của nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle được xác định đang ở cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 100km", tờ Le Monde cho biết.

Theo tờ báo Pháp, vị trí của tàu sân bay sau đó được chụp bằng ảnh vệ tinh, khiến quân đội Pháp phải ngay lập tức lên tiếng. Giới quan sát nhận định, việc tàu Charles de Gaulle bị lộ vị trí chính xác mang lại rất nhiều rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang và Iran cảnh báo có thể tấn công các mục tiêu thuộc đồng minh của Mỹ.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: Marine Natiionale

"Việc sử dụng ứng dụng Strava của thủy thủ trong vụ việc đã không tuân thủ các hướng dẫn hiện hành. Chúng tôi sẽ đưa ra biện pháp xử lý thích hợp", phát ngôn viên quân đội Pháp Guillaume Vernet nói.

Charles de Gaulle hiện là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không phải do Mỹ vận hành. Mẫu hạm của Pháp có chiều dài thân 261,5m, chiều cao 66,5m, độ mớn nước 9,43m, lượng choán nước 38.000 tấn.

Về mặt hỏa lực, mẫu hạm này có thể mang theo 40 máy bay quân sự, bao gồm 30 tiêm kích Dassault Rafale M, 2 máy bay chiến đấu 2C Hawkeyes, 2 trực thăng chiến thuật NFH Caiman, 1 trực thăng Eurocopter AS565 Panther và 2 trực thăng AS365 Dauphin Pedro. Bên cạnh các cuộc tập kích trên không, Charles de Gaulle còn sở hữu 4 bệ phóng Sylver dùng cho tên lửa đất đối không MBDA Aster 15, 2 bệ phóng Sacral cho tên lửa tầm trung Mistral. Để tự vệ trong cự ly gần, tàu sân bay này được trang bị 8 khẩu pháo liên thanh Giat 20F2 20mm.