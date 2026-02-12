Chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” do Sabeco triển khai đã góp phần mang “vị Tết” đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Chung một “vị Tết” sum vầy, gắn kết

Trong tâm thức người Việt, ngày Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp thiêng liêng gắn liền với những giá trị văn hóa, phong tục và sinh hoạt cộng đồng mang đậm dấu ấn vùng miền.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, năm 2026 Sabeco đã đưa chiến dịch Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng phong phú của văn hóa Việt, tổ chức chuỗi hoạt động cộng đồng thuộc chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” tại nhiều địa phương trên cả nước. Không gian xuân được tái hiện sinh động với các hoạt động quen thuộc như gói bánh tét, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống…, tạo nên điểm gặp gỡ để người dân cùng nhau đón Tết trong bầu không khí ấm áp, gần gũi.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ - Nghệ An, cuộc thi trang trí mâm cỗ dành cho các cựu chiến binh đã góp phần tạo nên không khí Tết đầy xúc cảm. Tại Nam Trung Bộ, sắc xuân hòa quyện cùng nét văn hóa vùng biển, tạo nên bức tranh Tết trong tinh thần gắn kết. Trong khi đó, ở Tây Nam Bộ - Vĩnh Long, sắc xuân lan tỏa qua những sự kiện cộng đồng sôi nổi với quầy hát lô tô, cuộc thi trang trí mâm cỗ và gói bánh tét, nơi người già và trẻ nhỏ cùng nhau chia sẻ niềm vui trước thềm năm mới.

Người dân thích thú với hoạt động xin chữ ông Đồ trong không gian trải nghiệm Tết sớm của Sabeco.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động vui xuân đơn thuần, chuỗi sự kiện còn góp phần tôn vinh và làm sống lại những “vị Tết Việt” đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Anh Nguyễn Văn Hòa, một người dân tham dự tại tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Lâu rồi tôi mới thấy không khí Tết rộn ràng như vậy”. Từ gói bánh tét đến hát bài chòi, mọi người cùng tham gia nên cảm giác rất gần gũi, giống như Tết của xóm làng ngày trước.”

Tại Nghệ An, sự xuất hiện của nghệ nhân hát ví giặm Trần Văn Sang đã mang đến không gian đậm chất xứ Nghệ với những làn điệu mộc mạc, sâu lắng nhưng giàu sức lay động.

Nghệ nhân Trần Văn Sang biểu diễn dân ca ví, giặm tại sự kiện cộng đồng ở Nghệ An.

Anh Sang chia sẻ rằng việc đưa dân ca ví, giặm vào sự kiện không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi trong những ngày cận Tết mà còn giúp làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương. Anh cũng là một trong top 15 “Gương mặt Người truyền lửa” do Sabeco khởi xướng nhằm tôn vinh những cá nhân lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội.

Mang Tết đến muôn miền

Song song với các sự kiện cộng đồng, từ ngày 10/1 đến hết 8/2/2026, Sabeco triển khai chương trình trao tặng hàng nghìn phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các chiến sĩ bộ đội biên phòng phải đón Tết xa gia đình nơi tuyến đầu bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Một chiến sĩ tại Đồn biên phòng Thanh Thủy chia sẻ: “Dịp này thường chỉ có các anh, em quây quần bên nhau cùng chuẩn bị các món ăn, hiếm khi có gia đình tham gia cùng. Khi nhận được những món quà, lời chúc mừng từ các bên thì dù nhỏ hay lớn, đó vẫn là một lời động viên, một niềm khích lệ cho chúng tôi”.

Chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng hỗ trợ trao trải nghiệm Tết trọn vẹn đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

Chị Trần Thị Kim Thùy (phường Tân Ngãi, Vĩnh Long) bày tỏ niềm xúc động khi nhận được sự hỗ trợ đúng vào thời điểm Tết cận kề, như một sẻ chia đầy ý nghĩa trước thềm năm mới.

Theo ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc phối hợp cùng Sabeco đã giúp đưa các hoạt động Tết đến gần hơn với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái.

Thống nhất với chia sẻ trên, ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco cho biết: “Với chiến dịch này, Sabeco mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy cho người dân trên khắp cả nước, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia trong dịp lễ đặc biệt này.”

Ông Lester Tan trao tặng các phần quà Tết "Chung vị gắn kết" cho các hộ gia đình ở Đắk Lắk và Lâm Đồng

Từ nền tảng của chiến dịch Tết thường niên, Sabeco cho biết sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền và tăng cường sự kết nối giữa các cộng đồng. Bên cạnh các chương trình trực tiếp, chiến dịch còn khuyến khích người dân chia sẻ hình ảnh, câu chuyện đón Tết theo cách riêng thông qua hoạt động trực tuyến với hashtag #ChungViTetViet.