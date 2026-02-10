Đào Thất Thốn (còn được gọi là đào tiến vua) là giống đào cổ quý hiếm, có nguồn gốc từ đào Nhật Tân. Tên gọi “Thất Thốn” được lý giải theo nhiều cách khác nhau. Trong đó, “thất” nghĩa là bảy, “thốn” là đơn vị đo độ dài cổ truyền, bằng 2 cm. Có quan điểm cho rằng, mỗi thốn cành có thể cho ra bảy bông hoa, hoặc lá cây dài khoảng bảy thốn, từ đó hình thành tên gọi này.

Theo anh Tuấn, chủ gian hàng đào Thất Thốn trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) để một gốc đào Thất Thốn ra hoa đúng dịp Tết, nhà vườn phải theo dõi sát sao từ nhiều tháng trước. Ngoài chế độ tưới tiêu, bón phân phù hợp, thì nhiệt độ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong những đợt thời tiết ấm, cây phải được đưa vào phòng điều hòa để đảm bảo đủ lạnh, kích thích phân hóa mầm hoa.

Cận cảnh thân đào Thất Thốn phủ rêu, mầm non và nụ hoa đỏ thẫm sau nhiều năm chăm sóc công phu. Ảnh: Thuý Anh

Khách hàng trực tiếp quan sát, lựa chọn từng gốc đào Thất Thốn tại khu trưng bày trên đường Lạc Long Quân. Ảnh: Thuý Anh

Hàng chục gốc đào Thất Thốn cổ thụ được bày kín lối đi, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Thuý Anh

Bên cạnh đó, việc cắt tỉa, uốn thế, tạo dáng cũng được thực hiện định kỳ. Do quá trình sinh trưởng và phát triển của cây còn nhiều hạn chế, nên để hoàn thiện một tác phẩm đào Thất Thốn có thể kéo dài từ 5–7 năm, thậm chí hàng chục năm.

Tại khu trưng bày, nhiều gốc đào được tạo dáng cầu kỳ như thế thuyền rồng, thuyền phượng, ngũ phúc lâm môn,... được ghép từ nhiều gốc trên cùng một thân chính. Thân cây xù xì, phủ rêu phong, tán tỏa đều, hoa dày cánh, sắc đỏ thẫm tạo nên vẻ cổ kính và sang trọng.

Những tán đào dày hoa, sắc đỏ thẫm tạo nên vẻ sang trọng, cổ kính hiếm có. Ảnh: Thuý Anh

Theo các chủ vườn, giá thuê đào Thất Thốn được phân chia theo kích thước và giá trị từng cây.

Nhân viên nhà vườn tỉ mỉ thay đất, chăm sóc từng gốc đào trước ngày giao cho khách. Ảnh: Thuý Anh

Chủ vườn bên tác phẩm đào cổ thụ được ghép từ nhiều gốc, tạo dáng thuyền rồng, thuyền phượng. Ảnh: Thuý Anh

Các chậu đào nhỏ có mức thuê dao động từ 10- 50 triệu đồng. Những tác phẩm đặc biệt, như đào tạo dáng thuyền rồng, thuyền phượng, ghép từ nhiều gốc, có giá thuê lên tới 200 triệu đồng mỗi mùa Tết. Với các cây lớn, cổ thụ từ 30- 40 năm tuổi, giá sẽ càng cao tùy theo dáng thế và chất lượng hoa. Mức giá này khách có thể thuê từ 20 ngày cho tới 1 tháng.

Hoa đào Thất Thốn dày cánh, đỏ thẫm – điểm làm nên giá trị riêng của giống đào tiến vua. Ảnh: Thuý Anh

Chủ vườn cho biết thêm, họ ưu tiên hình thức cho thuê hơn là bán.

Theo anh Tuấn, phần lớn khách thuê là doanh nghiệp, khách sạn, biệt thự,.., nhiều cây đã được đặt trước từ đầu tháng Chạp.

Tác phẩm “ngũ phúc lâm môn” được tạo dáng công phu, tượng trưng cho tài lộc - may mắn dịp đầu năm. Ảnh: Thuý Anh

Đối với những cây được khách thuê, đặc biệt là các tác phẩm lớn như thuyền rồng, thuyền phượng, qua Rằm tháng Giêng sẽ được nhà vườn vận chuyển trở lại Mộc Châu để tiếp tục chăm sóc, dưỡng cây, chuẩn bị cho mùa Tết những năm sau.