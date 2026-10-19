Được biểu dương là một trong hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, Sabeco tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng qua nhiều hoạt động an sinh xã hội trên cả nước.

Tối 17/10 tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được vinh danh trong số hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Dịp này, doanh nghiệp đóng góp 200 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, tiếp tục chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Sự ghi nhận tại chương trình là dấu mốc trong hành trình Sabeco triển khai các hoạt động vì cộng đồng, từ chăm lo Tết cho người dân đến hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao biểu trưng cho bà Lim Pei Chi Patsy, Phó Tổng giám đốc Sabeco, tại sự kiện ngày 17/10.

Bền bỉ chăm lo Tết, gắn kết cộng đồng

Các chương trình hỗ trợ người dân dịp Tết là một trong những hoạt động nổi bật trong hành trình thực hiện trách nhiệm xã hội của Sabeco. Qua từng năm, doanh nghiệp triển khai các sáng kiến hướng đến những nhóm đối tượng có hoàn cảnh khác nhau, từ công nhân gặp khó khăn về việc làm đến ngư dân và người dân tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Năm 2024, chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc” trao hơn 10.400 phần quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm sau đại dịch, ngư dân và lực lượng Bộ đội Biên phòng, góp phần hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân đón Tết ấm áp hơn.

Tiếp nối nỗ lực đó, năm 2025, chương trình “63 Gắn kết – 1 Tết Sum Vầy” được triển khai tại nhiều tỉnh, thành, kết hợp trao quà với các hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc Tết Việt. Chương trình thu hút khoảng 37.500 người tham gia và thụ hưởng, tạo không gian kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Năm 2026, Sabeco phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai chương trình “Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền”, trao 6.500 phần quà tới các hộ gia đình khó khăn, người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và ven biển.

Sabeco là một trong số hơn 220 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh vì những đóng góp cho an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Hướng tới cộng đồng gắn kết, phát triển bền vững

Bên cạnh các chương trình an sinh thường niên, Sabeco còn triển khai hoạt động hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra, góp phần giúp các địa phương khắc phục hậu quả và từng bước ổn định cuộc sống.

Sau siêu bão Yagi năm 2024, doanh nghiệp triển khai gói hỗ trợ trị giá 4,2 tỷ đồng dành cho người dân tại 6 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề, đồng thời đóng góp thêm 200 triệu đồng vào Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2025, Sabeco tiếp tục đóng góp 3 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương phục hồi sau ảnh hưởng của bão Bualoi và Matmo.

Song song với các chương trình hỗ trợ thiết yếu, Sabeco còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho người dân. Tiêu biểu là sáng kiến Sabeco Sports Hub năm 2024 với chuỗi hoạt động giao lưu cộng đồng được triển khai tại nhiều địa phương nhằm khuyến khích lối sống năng động, cân bẳng và thúc đẩy kết nối cộng đồng.

Sự ghi nhận tại Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 là dấu mốc trong quá trình Sabeco tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Từ những phần quà Tết, chương trình hỗ trợ người dân vùng thiên tai đến các sáng kiến nâng cao chất lượng đời sống, doanh nghiệp từng bước mở rộng cách tiếp cận trách nhiệm xã hội theo hướng gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Với tinh thần “Kề vai đi lên”, Sabeco tiếp tục theo đuổi mục tiêu gắn kết sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của cộng đồng Việt Nam, từng bước tạo ra những giá trị bền vững và góp phần xây dựng một xã hội gắn kết, bao trùm và phát triển hơn.

(Nguồn: Sabeco)