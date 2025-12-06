Chiều 5/12, sự kiện “150 năm di sản vươn cao” của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco) đã chính thức khép lại. Đây là một hành trình đầy ý nghĩa vượt lên trên một chiến dịch kỷ niệm đơn thuần, hướng đến mục tiêu thúc đẩy kết nối cộng đồng, tôn vinh di sản đáng tự hào và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tinh thần đoàn kết, kiên cường và lòng nhân ái trên khắp cả nước.

Điểm kết của một hành trình gắn kết đầy ý nghĩa

Sau gần ba tháng triển khai, chiến dịch đã đi qua hơn 2.200 km từ Nam ra Bắc, kết nối hơn 16.000 người dân ở các địa phương thông qua hoạt động tương tác cộng đồng và các sáng kiến ý nghĩa được triển khai tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, góp phần tôn vinh các giá trị mà Sabeco luôn theo đuổi trên hành trình 150 năm phát triển cùng đất nước.

Hoạt động “Bức tường gắn kết” là một dấu ấn đặc biệt thể hiện đúng tinh thần này. Với hơn 1.700 lời nhắn gửi và hơn 2.200 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, hoạt động này đã trở thành biểu tượng mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Việt Nam.

Cùng với tinh thần đó, tại Lễ tổng kết chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”, Sabeco và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại bởi bão lũ.

Tôn vinh giá trị chung thông qua giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”

Lễ tổng kết không chỉ là dịp để Sabeco nhìn lại hành trình di sản, mà còn là cơ hội để tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của cộng đồng - những con người đại diện cho tinh thần kiên cường, đoàn kết và khát vọng tiến bộ mà Sabeco luôn theo đuổi trong suốt 150 năm.

Với tinh thần đó, giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” trở thành một điểm nhấn quan trọng của sự kiện, khẳng định niềm tin của Sabeco rằng sự phát triển của một quốc gia không chỉ được làm nên bởi di sản từ quá khứ mà còn bởi những con người đã và đang âm thầm cống hiến hết mình cho hiện tại và tương lai.

Giải thưởng do Sabeco khởi xướng, phối hợp thực hiện với Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự đồng hành và chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Top 15 gương mặt truyền lửa tiêu biểu nhất được lựa chọn thông qua hình thức bình chọn trực tuyến kết hợp với đánh giá của Hội đồng Thẩm định.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: “Trong suốt quá trình triển khai giải thưởng ‘Vinh danh Người truyền lửa’, chúng tôi được chứng kiến rất nhiều câu chuyện đẹp và đầy cảm hứng từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi nhân vật được vinh danh đều thể hiện đúng tinh thần dân tộc của người Việt Nam - kiên cường, nhân ái và luôn sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng.

Giải thưởng này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho những tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng. Chúng tôi tin rằng những câu chuyện của các nhân vật được vinh danh sẽ khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam”.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco chia sẻ: "Giải thưởng ‘Vinh danh Người truyền lửa’ đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, kết nối những cộng đồng lớn nhỏ trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một giải thưởng mang tầm quốc gia, mà còn là một giải thưởng của cộng đồng, nơi mọi người được kết nối và cùng tôn vinh tinh thần chung của người Việt Nam. Những giá trị mà các ‘Người truyền lửa’ lan tỏa - sự sẻ chia, kiên cường, và tinh thần cộng đồng - cũng chính là những giá trị mà Sabeco luôn theo đuổi trong suốt 150 năm phát triển.

Giải thưởng này, cùng các hoạt động ý nghĩa khác thuộc chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”, đã góp phần khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành và vươn cao cùng Việt Nam của Sabeco. Các hoạt động trong chiến dịch của chúng tôi đã khép lại với những thành quả tích cực, không chỉ tôn vinh di sản Sabeco mà còn lan tỏa những giá trị tích cực về sự gắn kết, sẻ chia và kiên cường”.

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Sabeco không ngừng phát triển với vai trò tiên phong cùng tư duy đổi mới, đồng thời gìn giữ những giá trị di sản, đóng vai trò kiến tạo nên một diện mạo mới cho ngành đồ uống Việt Nam.

Sabeco sở hữu 25 nhà máy, 11 công ty thương mại thành viên và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước.

Bích Trâm