Ngày 8/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ra mắt sách Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới. Tác phẩm do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chắp bút được đánh giá là tài liệu mang định hướng chiến lược cho công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong lịch sử hơn 96 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi bước phát triển và thắng lợi đều gắn liền với sự đúng đắn, kịp thời của công tác tư tưởng. Công tác này đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, cổ vũ tinh thần yêu nước và khơi dậy khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Do đó, việc xây dựng, phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng đóng vai trò cốt lõi nhằm bồi đắp niềm tin chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách ra mắt đã tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tác phẩm tổng kết có hệ thống những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng, đồng thời đưa ra những định hướng chiến lược cho thời kỳ mới.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Nội dung cuốn sách được kết cấu chặt chẽ gồm 6 phần, phản ánh toàn diện các lĩnh vực trọng yếu: Giữ vững ngọn cờ tư tưởng, củng cố sức mạnh chính trị của Đảng và niềm tin của nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bồi đắp thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng. Khẳng định giá trị lịch sử, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực khác của công tác tư tưởng.

Ông Lâm khẳng định cuốn sách thể hiện tư duy lý luận sắc sảo, cách tiếp cận khoa học và biện chứng. Tác phẩm làm rõ rằng công tác tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo và dân vận mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị.

Cuốn sách cũng chỉ ra rằng công tác tư tưởng phải chủ động dẫn dắt, định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong điều kiện mới, niềm tin không chỉ được xây dựng bằng tuyên truyền một chiều mà phải được củng cố bằng tính thuyết phục của đường lối, hiệu quả quản trị quốc gia, sự gương mẫu của cán bộ và việc giải quyết thỏa đáng những bức xúc của nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách phải lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân làm chủ thể và động lực.

Đánh giá về giá trị cốt lõi của tác phẩm, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh 3 điểm nổi bật:

Một là, cuốn sách luận giải vị trí đặc biệt của công tác tư tưởng, khẳng định công tác này phải "đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện". Đây là sứ mệnh cốt lõi giúp Đảng ngày càng gần dân, sát dân, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Hai là, thể hiện tư duy đổi mới, yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng và truyền thông số.

Ba là, tác phẩm mang ý nghĩa thiết thực cho nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Qua đó, tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt quân - dân và xây dựng bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ.