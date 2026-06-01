Chiều 1/6, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức một chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường Cách mệnh (1927 - 2027). Sự kiện bao gồm 3 nội dung trọng tâm: Hội thảo khoa học quốc tế Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, lễ ra mắt sách và triển lãm.

Cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Nga Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga là một hoạt động nổi bật, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Xô (1950-2026). Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trực tiếp sưu tầm, biên soạn và xuất bản ấn phẩm đặc biệt này.

Cuốn sách ra đời trong bối cảnh lịch sử đầy ý nghĩa, đánh dấu hơn một thế kỷ kể từ ngày Nguyễn Ái Quốc lần đầu đặt chân tới nước Nga Xô viết (30/6/1923) và gần tám thập kỷ kể từ khi quan hệ ngoại giao Việt - Nga chính thức được thiết lập (30/1/1950). Với sự đầu tư công phu, cuốn sách mang đến cho độc giả một kho tàng tư liệu đồ sộ: Hơn 200 tư liệu, hình ảnh, bút tích và hiện vật quý giá được tập hợp và tuyển chọn. Nhiều câu chuyện, hồi ức và những dòng cảm tưởng chân thực, xúc động của bạn bè, đồng chí cũng như nhân dân Nga đối với Người.

Nội dung cuốn sách tái hiện tương đối đầy đủ và toàn diện các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tại Liên Xô, kéo dài từ những năm đầu thế kỷ XX cho đến khi Người qua đời.

Không chỉ là một công trình nghiên cứu lịch sử, cuốn sách đã khắc họa sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, một người bạn lớn của nhân dân Nga và là người học trò xuất sắc của V. I. Lênin.

Tác phẩm làm nổi bật bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược của Người trong việc đặt nền móng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Qua đó, ấn phẩm kỳ vọng sẽ giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, tiếp tục bồi đắp truyền thống đoàn kết và hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay.

Đại biểu tham quan triển lãm ngoài trời.

Điểm nhấn giàu cảm xúc cuối cùng trong chuỗi hoạt động là triển lãm 115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch.

Triển lãm giới thiệu 115 bức ảnh tư liệu đặc sắc do chính Khu Di tích sưu tầm và lựa chọn. Các tác phẩm tái hiện sinh động những hoạt động đối nội, đối ngoại và khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của Bác trong suốt 15 năm cuối đời (1954 - 1969) tại Khu Phủ Chủ tịch. Những bức ảnh này không chỉ là tư liệu quý giá mà còn là ký ức thiêng liêng, nhắc nhở về một cuộc đời bình dị, cao quý, luôn dành trọn tình yêu thương cho đồng bào và đất nước.