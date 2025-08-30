Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức tọa đàm Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc học là con đường để nâng cao tri thức và hoàn thiện bản thân. Người vừa kế thừa truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, vừa không ngừng tự học trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước. Bác học ở trường, sách vở, ở nhân dân, bạn bè quốc tế và qua trải nghiệm thực tiễn.

Các diễn giả tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, TS. Chu Đức Tính - nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: "Việc học và việc viết gắn bó với cả cuộc đời Bác. Sự học của Bác là không bao giờ ngừng nghỉ". Ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của Người: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", đồng thời nhấn mạnh phong trào Bình dân học vụ do Bác phát động sau ngày độc lập đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong xây dựng xã hội học tập.

Trả lời câu hỏi của một học sinh về việc nên chọn học gì giữa biển tri thức, ông kể lại lời Bác viết trong sổ lưu niệm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc năm 1949: "Học để làm việc, làm người. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại".

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQGHN) nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số hôm nay, tinh thần học tập suốt đời của Bác càng cần được khắc ghi và lan tỏa, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Lan tỏa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng cho biết, tổ chức tọa đàm, đơn vị này mong muốn lan tỏa tư tưởng của Người đến độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tủ sách về Bác Hồ của NXB Kim Đồng có nhiều đầu sách rất hay.

Trong nhiều năm qua, NXB Kim Đồng đã dành nhiều tâm huyết cho tủ sách về Bác Hồ với những tác phẩm quen thuộc như: Từ Làng Sen, Búp sen xanh, Cha và Con, Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc, Theo dấu chân Người, Kể chuyện Bác Hồ, Bác Hồ viết di chúc và Di chúc của Bác Hồ… Những ấn phẩm này góp phần đưa hình ảnh, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với độc giả thiếu nhi và đông đảo bạn đọc cả nước.

Tọa đàm khép lại với nhiều câu chuyện cảm động, truyền cảm hứng, giúp công chúng thêm hiểu và tự hào về tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một di sản tinh thần quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.