Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tới bạn đọc 3 công trình đồ sộ: Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập), Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập) và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa (2 tập). Đây là hệ thống tư liệu chính thống, góp phần bồi đắp niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội 14.

Bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập".

Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập qua 3 lần xuất bản (1990, 1995, 2011) đã được bổ sung, hiệu đính liên tục, từ 1.800 tác phẩm lên hơn 3.300 tác phẩm, sắp xếp thành 15 tập. Lần xuất bản thứ 3 đánh dấu bước đột phá về chất lượng khoa học, tập hợp phần lớn tác phẩm quan trọng của Người từ năm 1912 đến 1969, đã được xác minh, thẩm định từ các nguồn lưu trữ trong và ngoài nước.

Bộ sách phản ánh sinh động quá trình Người tìm đường cứu nước, xây dựng đường lối chiến lược, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Các tác phẩm nêu rõ hệ thống quan điểm toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, đối ngoại… Đây là cơ sở lý luận nền tảng, có giá trị bền vững đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc nghiên cứu, vận dụng và phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng mang ý nghĩa cấp thiết.

Bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn gồm 10 tập, ghi chép cuộc đời và sự nghiệp của Người theo trình tự thời gian, từ năm 1890 đến 1969. Với phương pháp biên niên chặt chẽ, bộ sách tái hiện đầy đủ hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế.

Mỗi sự kiện lớn nhỏ đều được xác minh từ nhiều nguồn tư liệu tin cậy: văn kiện Đảng, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, hồi ký nhân chứng… Qua đó, bộ sách phác hoạ sâu sắc vai trò lãnh đạo thiên tài của Người, đồng thời thể hiện đời sống giản dị, phong cách gần gũi, nhân văn.

Với tính hệ thống, chuẩn mực và chính xác cao, bộ sách là tài liệu tham khảo quan trọng cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, đồng thời giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc về công lao, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử.

Bộ sách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa (2 tập) do nhà sử học Dương Trung Quốc tuyển chọn mang đến cách tiếp cận mới mẻ, giàu cảm xúc. Mỗi ngày trong năm được xem như một lát cắt lịch sử, ghi lại hoạt động, sự kiện, câu chuyện đời thường và quyết sách quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự đan xen giữa nhiệm vụ lớn của cách mạng và những quan tâm bình dị hằng ngày khắc họa chiều sâu nhân cách Hồ Chí Minh. Các sự kiện được trình bày ngắn gọn, dễ đọc, dễ tra cứu, phù hợp với đông đảo bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ.

Bộ sách được bổ sung nhiều tư liệu mới, đối chiếu từ các nguồn chính thống, giúp mỗi ngày đều trở thành một dấu mốc nhớ Bác, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thói quen tự nhiên trong đời sống.