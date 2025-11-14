Câu lạc bộ Giảng viên, Đại học Harvard (Mỹ), Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) giới thiệu cuốn sách chiến lược Xã hội trí tuệ nhân tạo: 30 năm đối tác Việt - Mỹ, từ Nha Trang đến Boston (1995-2025). Sự kiện diễn ra trong Lễ trao giải thưởng cho nhà lãnh đạo tinh thần Gurudev Sri Sri Ravi Shankar với Giải thưởng Lãnh đạo Thế giới vì Hòa bình và An ninh 2025 và kỷ niệm 10 năm giải thưởng này.

Cuốn sách ghi dấu 30 năm quan hệ Việt - Mỹ

Sách Xã hội trí tuệ nhân tạo: 30 năm đối tác Mỹ - Việt, từ Nha Trang đến Boston (1995 – 2025) là thành quả hợp tác của 2 đồng tác giả chính: Giáo sư Thomas Patterson (Đại học Harvard) và Nguyễn Anh Tuấn (Đồng sáng lập, Đồng chủ tịch và CEO của BGF, nguyên Tổng Biên tập Báo VietNamNet).

Được Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành song ngữ Việt - Anh (dày 486 trang, 30 chương), cuốn sách là một câu chuyện sinh động có tính biểu tượng về ba thập kỷ quan hệ Việt – Mỹ ở giao điểm của công nghệ, hòa bình và đổi mới sáng tạo.

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn trong buổi giới thiệu cuốn sách ''Xã hội trí tuệ nhân tạo''.

Cuốn sách được cơ cấu thành 2 phần chính:

Phần I: Nguyễn Anh Tuấn - Trải nghiệm và kiến tạo (15 chương) với thủ pháp tự truyện, chia sẻ về những suy tư và hành động kiến tạo của tác giả Việt Nam, đồng thời nêu bật những vận hội cho Việt Nam trong kỷ nguyên AI.

Phần II: Thomas Patterson – Yêu mến đất nước và con người Việt Nam (15 chương), là những góc nhìn chân thành và sâu sắc của Giáo sư Harvard đối với văn hóa và sự phát triển của Việt Nam.

Sự ra đời của mô hình xã hội trí tuệ nhân tạo (AIWS)

Trọng tâm của cuốn sách là sự khai sinh và phát triển của Xã hội trí tuệ nhân tạo (AIWS) – một mô hình xã hội mới được đồng sáng lập bởi Thống đốc Michael Dukakis và Nguyễn Anh Tuấn từ năm 2017.

Cuốn sách kể lại những câu chuyện đẹp về tình bạn đặc biệt trong 20 năm qua giữa GS Thomas Patterson và Nguyễn Anh Tuấn, một tình bạn đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của AIWS.

Thống đốc Michael Dukakis, người viết Lời bạt chia sẻ: "Dưới sự lãnh đạo truyền cảm hứng với tầm nhìn xa... của Tuấn, BGF đã ra mắt sáng kiến Xã hội Trí tuệ Nhân tạo (AIWS). Thật sự đặc biệt khi tôi cùng Tuấn đồng sáng lập sáng kiến then chốt này...".

Giáo sư Thomas Patterson viết: "Người bạn của tôi, Tuấn là một nhà nhìn xa trông rộng đích thực. Sự nhận biết ấy không xuất hiện trong một tia chớp lóe lên - nó hé lộ dần dần, qua trải nghiệm trực tiếp, qua quan sát sâu sắc và trên hết qua việc chứng kiến những hạt giống ý tưởng bắt đầu nảy mầm".

Tác giả Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ tại sự kiện rằng, AIWS chính là "đứa con chung của Việt Nam và Mỹ". Trong cuốn sách, anh viết về kết quả của sự "hòa quyện giữa giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phương pháp, vị thế tư duy của Đại học Harvard, của Thống đốc Michael Dukakis để tạo ra những giá trị có ý nghĩa".

Tầm ảnh hưởng toàn cầu và sự tham gia của các trí tuệ lớn

Tầm nhìn tiên phong của AIWS đã thu hút được sự tham gia xây dựng của nhiều trí tuệ lớn của thế giới như:

Các giáo sư hàng đầu từ MIT và Harvard như GS Alex Pentland, GS Nazli Choucri, GS David Silbersweig.

Các nhân vật lịch sử công nghệ: GS Judea Pearl (Cha đẻ thuyết suy luận nhân quả cho AI), Vint Cerf (Cha đẻ Internet).

Các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách toàn cầu: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, cựu Bộ trưởng Số Đài Loan Audrey Tang và Chủ tịch Club de Madrid Vaira Vike-Freiberga.

Sáng kiến này đã được giới thiệu và ủng hộ tại những diễn đàn có ảnh hưởng nhất thế giới, như Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2023 ở Ấn Độ và Hội nghị Thượng đỉnh Hành động AI tại Paris (tháng 2/2025) do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (Đồng sáng lập, Đồng chủ tịch và CEO của BGF, nguyên Tổng Biên tập Báo VietNamNet).

Khẳng định vai trò của BGF và vận hội cho Việt Nam

Cuốn sách khẳng định vai trò của BGF như một tổ chức "nghiên cứu và hành động" cống hiến thúc đẩy hòa bình và đổi mới sáng tạo, đặc biệt tại giao điểm của AI và hợp tác quốc tế.

Trong cuốn sách, Ramu Damodaran, nhà sáng lập, Giám đốc đầu tiên Sáng kiến Tác động học thuật của Liên Hợp quốc, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Biên niên sử Liên Hợp quốc, hiện là Quan sát viên Thường trực của Đại học Hòa bình tại Liên Hợp quốc đã khắc họa Nguyễn Anh Tuấn là "nhà kiến tạo đổi mới sáng tạo AI và khai sáng toàn cầu". Ông viết: "Sự lãnh đạo của Tuấn đã đưa BGF trở thành một nhân tố quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu mới nổi''.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, ông Mark Kennedy, nguyên Hạ nghị sĩ Mỹ, nguyên cố vấn của Tổng thống George W. Bush ghi nhận ý nghĩa của tác phẩm đối với việc định hình một mô hình xã hội mới để nhân loại hướng tới và xây dựng.

Cuốn sách mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam, đặc biệt là ý tưởng về chính phủ ứng dụng AI 24/7 được Nguyễn Anh Tuấn và Thống đốc Dukakis khởi xướng. Tác giả hy vọng mô hình này sẽ kiến tạo một chính phủ minh bạch, lành mạnh, phục vụ nhân dân liên tục 24/7. Đồng thời, những sáng kiến của BGF về Tài sản số (AIWS-DASI) được luận giải trong sách còn mở ra một hướng đi mới cho kinh tế đất nước, trong đó có cộng đồng doanh nhân Việt Nam cùng kiến tạo giá trị và xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Cuốn sách Xã hội trí tuệ nhân tạo là một đóng góp quan trọng vào tri thức toàn cầu, một lời mời gọi hành động và một minh chứng sống động cho quan hệ đối tác Việt - Mỹ, đặt nền móng cho một tương lai AI an toàn và nhân văn.

Cầu Toàn