Ngày 25/4/2025, Đại hội đồng cổ đông Sacombank năm tài chính 2024 đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng, mục tiêu năm 2025; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ; Tờ trình chủ trương góp vốn/mua cổ phần công ty chứng khoán…

Hơn 1.000 cổ đông có mặt từ sớm để tham dự đại hội

Dấu ấn hoạt động năm 2024

Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam đối diện với nhiều thách thức, Sacombank đã hoàn thành khá toàn diện kế hoạch đã đặt ra nhờ bám sát chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chuyển đổi số hiệu quả, đón đầu sự dịch chuyển các xu hướng sản xuất và tiêu dùng.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 12.720 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ; Tăng trưởng tín dụng đạt 11,7%, nâng tổng dư nợ chạm mốc 539.315 tỷ đồng - chiếm 3,4% tổng dư nợ toàn nền kinh tế; Tổng nguồn vốn huy động tăng mạnh 16,7%, vượt 106% kế hoạch. Trong đó, huy động từ thị trường 1 chiếm tỷ trọng cao (85,6%), riêng CASA tăng 9,3%, giúp Sacombank duy trì nguồn vốn ổn định và chi phí vốn cạnh tranh. Tỷ lệ ROA, ROE tăng ổn định, lần lượt đạt 1,42% và 20,03%.

Chủ tọa đoàn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Sacombank

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 2,08%, giảm nhẹ so với đầu năm. Các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tuân thủ đúng theo quy định của NHNN. Đáng chú ý, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 10,14% - cao hơn đáng kể so với mức 8% theo quy định, cho thấy Sacombank vẫn duy trì được biên độ tài chính an toàn.

Những thành quả ấn tượng này được Sacombank kiến tạo trong điều kiện chưa được tăng vốn điều lệ kể từ năm 2016 - một yếu tố đang giới hạn quy mô và năng lực cạnh tranh của Sacombank. Việc ngân hàng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao cho thấy khả năng vận hành linh hoạt, khai thác tối đa nguồn lực hiện hữu và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Triển vọng tăng trưởng năm 2025

Đây cũng là năm đầu tiên sau 9 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu, Sacombank lên kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trong bối cảnh ngân hàng đã gặt hái được nhiều thành quả tích cực. Cụ thể, Sacombank đã xử lý thêm 76.695 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng thuộc Đề án, giảm tỷ trọng của hạng mục này trong tổng tài sản xuống còn 2,4%. Đặc biệt, Sacombank đã hoàn tất xử lý toàn bộ 21.576 tỷ đồng lãi dự thu được khoanh thuộc Đề án và trích lập 100% dự phòng cho toàn bộ danh mục nợ tồn đọng còn lại chưa xử lý.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Sacombank trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật năm 2024

Về vấn đề chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tờ trình nêu rõ, sau khi được ngân hàng Nhà nước chấp thuận, HĐQT sẽ xây dựng phương án chi tiết và lấy ý kiến cổ đông trước khi triển khai. Hiện lợi nhuận hợp nhất giữ lại chưa phân phối của Sacombank lũy kế đã lên tới 25.352 tỷ đồng. Sacombank đã sẵn sàng cả về trách nhiệm và nghĩa vụ, kỳ vọng được phê duyệt tái cơ cấu thành công trong năm nay, mở đường cho các chiến lược phát triển quy mô và đột phá hơn.

Cổ đông tham gia thảo luận các vấn đề tại đại hội

Bên cạnh đó, trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như nắm bắt các xu hướng tài chính sắp tới, Sacombank đặt kế hoạch năm 2025 tăng trưởng nhiều chỉ tiêu quan trọng từ 10 - 15%. Cụ thể, tổng tài sản tăng lên 819.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14.650 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 614.400 tỷ đồng, tổng huy động vốn đạt 736.300 tỷ đồng, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tuân thủ đúng quy định của NHNN.

Với phương châm Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững, Sacombank tiếp tục số hóa toàn diện, đặc biệt là ứng dụng AI để nâng cao năng suất lao động và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng đồng thời kiểm soát chi phí hiệu quả, tối ưu hóa mô hình vận hành, phát triển hệ sinh thái đối tác, nhất là đối tác công nghệ và triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ độc đáo, thu hút và tăng trưởng mạnh mẽ quy mô khách hàng.

Thế Định