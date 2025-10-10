Sản phẩm ra đời với sự hợp tác giữa Sacombank và Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên, không chỉ mang đến một công cụ thanh toán hiện đại, an toàn mà còn tích hợp nhiều đặc quyền chuyên biệt cho cộng đồng golfer. Đây là bước đi chiến lược của Sacombank trong hành trình đa dạng hóa danh mục thẻ, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong việc cá nhân hóa giải pháp tài chính, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cho từng phân khúc khách hàng.

Với thẻ Sacombank Visa Signature Golf Long Biên, ngay khi kích hoạt và đóng phí thường niên, khách hàng sẽ được tặng 3 lượt golf tại sân golf Long Biên và sân golf Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, với mức chi tiêu từ 150 triệu đồng/quý, chủ thẻ được tặng thêm 1 lượt golf, tối đa 4 lượt/năm. Song song đó, khách hàng còn sở hữu thẻ Priority Pass cùng 2 lượt sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế, mang đến trải nghiệm thoải mái và đẳng cấp trong mỗi chuyến đi.

Ngoài ra, chủ thẻ sẽ được miễn phí dịch vụ booking caddy (1 lần/ngày), 50 bóng tập/ngày tại sân tập, cùng ưu đãi giảm 10% tại nhà hàng Long Biên và cửa hàng Pro Shop theo chính sách từng thời kì tại sân golf Long Biên và sân golf Tân Sơn Nhất.

Ngoài những đặc quyền golf, thẻ còn đem lại nhiều tiện ích vượt trội như: bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá lên đến 11,6 tỷ đồng, rút tiền nhanh chóng tại ATM, thanh toán linh hoạt tại POS/mPOS và trực tuyến trên toàn cầu, tích hợp với các nền tảng thanh toán hiện đại (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay), bảo mật tối ưu bằng công nghệ chip EMV, cùng khả năng quản lý tài khoản và thẻ dễ dàng qua ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay.

Ông Phạm Đức Duy - Phó giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Sacombank cho biết: “Với thẻ Visa Signature Golf Long Biên, Sacombank mong muốn mang đến cho cộng đồng golfer không chỉ một phương thức thanh toán tiện ích mà còn là chiếc thẻ gắn liền với phong cách sống đẳng cấp. Đây cũng là minh chứng cho định hướng luôn đồng hành cùng nhu cầu đa dạng của khách hàng tại Sacombank”.

Ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên chia sẻ: “Sự hợp tác cùng Sacombank để giới thiệu thẻ Visa Signature Golf Long Biên sẽ góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách hàng hệ sinh thái Long Biên. Các đặc quyền tích hợp trong thẻ giúp golfer tận hưởng trọn vẹn hơn không gian luyện tập, thi đấu và thư giãn, đồng thời khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng golf tại Việt Nam”.

Việc ra mắt Sacombank Visa Signature Golf Long Biên không chỉ đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Sacombank và Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên mà còn củng cố nền tảng vững chắc để Ngân hàng tiếp tục mở rộng thị phần bán lẻ - lĩnh vực mà Sacombank kiên trì theo đuổi, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính Việt Nam.

