VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo buộc cho rằng, bà Hằng đã có loạt hành vi sai phạm, gây thiệt hại hơn 95 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng. Một trong số các hành vi sai phạm của bà Hằng gây ra phải kể đến việc cựu Tổng giám đốc SJC đã nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng SJC cho NHNN, chiếm đoạt 4,851 lượng vàng quét đãi nhà xưởng.

Theo cáo buộc, bà Lê Thúy Hằng với vai trò là Tổng giám đốc SJC, có nhiệm vụ trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động và trách nhiệm quản lý tài sản của Công ty và Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận.

Bà Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (PGĐ Xưởng vàng) lập Tờ trình khống đề ngày 2/6/2021 nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng từ 0,00007 chỉ/1 sản phẩm thành 0,0005 chỉ/1 sản phẩm.

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: Báo Đầu tư

Cựu TGĐ SJC còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ vào Tờ trình khống soạn thảo Quy định về mức hao hụt mới, lấy ngày hợp thức là 3/6/2021 để áp dụng vào quá trình gia công.

Chính bà Hằng là người phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng là 133.333 lượng, chiếm đoạt 91 lượng vàng hao hụt dôi dư.

Đồng thời cựu Tổng giám đốc SJC còn chiếm đoạt 4,851 lượng vàng quét đãi nhà xưởng. Cụ thể, sau khi kết thúc 2 đợt gia công vàng miếng cho NHNN, Xưởng vàng thực hiện quét đãi nhà xưởng định kỳ và thu hồi được 4,8521 lượng vàng 99,99%.

Để nộp lại Công ty SJC số vàng hao hụt và thu hồi khi quét xưởng định kỳ từ tháng 9/2023- 8/2024, Trần Tấn Phát đưa số liệu vàng thu được để kế toán Xưởng vàng lập báo cáo tổng hợp vàng hao hụt và thu hồi khi quét đãi nhà xưởng.

Đợt 1 thu được 6 lượng, đợt 2 thu được 8 lượng và thu hồi quét đãi nhà xưởng được 4,8521 lượng vàng 99,99%, tổng số là 18,8521 lượng vàng để nộp lại cho Công ty SJC.

Tuy nhiên, Phát đã dùng 13 lượng vàng thu giữ lại để nộp hao hụt trong 2 đợt gia công vàng cho NHNN và 4,8521 lượng vàng khi quét xưởng vào tháng 8/2024 (tổng cộng 17,8521 lượng) đưa cho Đoàn Lê Thanh nấu thành 3 cục vàng nhỏ.

Sau đó Phát không nộp 3 cục vàng trên cho Công ty SJC theo quy định mà đưa cho cựu Tổng giám đốc SJC vào ngày 6/9/2024. Bà Lê Thúy Hằng đã đưa cho nhân viên số vàng trên để đem bán cho Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ của Công ty, thu được hơn 1,3 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, tổng số vàng bị can Lê Thúy Hằng đã chiếm đoạt là 95,8521 lượng, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của các bị can. Trong đó, bà Hằng bị kê biên 6 quyền sử dụng đất, Trần Tấn Phát bị kê biên 2 căn hộ chung cư.

Ngoài ra, CQĐT đã thu giữ hơn 429 lượng và 1095,88 gam vàng. Các bị can và người liên quan đã nộp hơn 28,4 tỷ đồng. Bản thân bà Hằng nộp 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án.