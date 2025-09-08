Như VietNamNet thông tin, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (nguyên TGĐ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn trụ sở ở đường Nguyễn Thị Minh Khai do UBND TPHCM là chủ sở hữu, kinh doanh ngành nghề chính là sản xuất vàng miếng, sản xuất kim loại màu, kim loại quý; bán lẻ vàng, bạc, đá quý; mua bán vàng miếng…

Từ ngày 5/12/2019, bà Lê Thúy Hằng ngồi ghế TGĐ, đại diện pháp luật. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được NHNN giao trong việc sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất nhẫn vàng SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá…, bà Lê Thúy Hằng đã cùng đồng phạm tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn thu lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản lớn cho nhà nước.

Bà Lê Thúy Hằng. Ảnh: Báo Đầu tư

Tài liệu điều tra cho thấy, vào cuối tháng 3/2024, nhận thấy SJC Chi nhánh miền Trung kinh doanh có lãi, với mục đích chiếm đoạt tài sản của SJC miền Trung, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) rút bớt lãi bằng cách điều chỉnh chứng từ, tạo khoản lỗ, rút phần tiền chênh lệch chuyển một phần cho Hằng. Còn lại một phần để Huê và Chi nhánh sử dụng.

Để rút được tiền, Huê đưa ra cách thức lập “khống” Phiếu mua vàng với giá cao và Hóa đơn bán vàng ra với giá thấp hoặc chỉnh sửa, hủy chứng từ mua vàng giá thấp, lập lại chứng từ mua vàng giá cao, tạo khoản lỗ để rút tiền chênh lệch.

Cáo trạng xác định Huê là người đưa ra thông tin giá, ấn định số lượng vàng mua, bán trên cơ sở giá mua bán vàng do Công ty SJC niêm yết nhưng trong ngày có thời điểm giá biến động.

Sau đó, Huê thông báo cho cửa hàng trưởng hoặc thông qua kế toán để kế toán thông báo cho cửa hàng trưởng.

Căn cứ thông tin do bà Huê hoặc kế toán cung cấp, Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng) trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên tại cửa hàng lập “khống” các chứng từ mua bán hoặc chỉnh sửa chứng từ mua bán vàng để tạo khoản lỗ rồi ký hoàn thiện trên các mục trên chứng từ.

Đến cuối ngày, Hiền tập hợp toàn bộ số chứng từ nêu trên, trực tiếp đóng dấu hoặc chuyển cho Thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương - SJC Chi nhánh miền Trung đóng dấu “đã thu tiền” vào Phiếu mua hàng và Hóa đơn bán hàng lập “khống” cũng như đóng dấu vào chứng từ được lập, chỉnh sửa lại, rút số tiền chênh lệch đưa cho Huê.

Sau khi hoàn thiện các chứng từ lập “khống”, chỉnh sửa, Cửa hàng 193 Hùng Vương chuyển toàn bộ các chứng từ mua bán lên SJC Chi nhánh miền Trung. Khi đó, thủ quỹ và nhân viên kế toán kho SJC Chi nhánh miền Trung ký hoàn thiện rồi chuyển cho Kế toán SJC Chi nhánh miền Trung ký xác nhận trước khi nhập vào phần mềm kế toán để Công ty SJC theo dõi, quản lý.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 3/4- 12/62024, các bị can đã dùng thông tin của 121 khách hàng đã giao dịch để lập “khống” 139 Phiếu mua hàng, mua 3.815 lượng vàng giá cao (hơn 71 - hơn 91 triệu đồng/1 lượng) với tổng giá trị hơn 320 tỷ đồng.

Các bị can còn sử dụng thông tin của 170 khách hàng đã giao dịch lập “khống” 200 Hóa đơn điện tử bán hàng, bán 3.815 lượng vàng với giá thấp (70 - hơn 90 triệu đồng/lượng) với tổng giá trị hơn 317 tỷ đồng, tạo khoản lỗ, chiếm đoạt của SJC Chi nhánh miền Trung hơn 3,1 tỷ đồng.

Trong đó, bà Huê đã chuyển cho TGĐ SJC Lê Thúy Hằng hơn 2,1 tỷ đồng, chia cho các bị can khác mỗi người 70 triệu đồng. Riêng bà Huê chiếm hưởng 866 triệu đồng.