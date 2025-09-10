Saigon Business School (SBS) - trung tâm đào tạo quốc tế trực thuộc Trường Cao đẳng Việt Mỹ, đơn vị thành viên của EQuest Education Group, chuyên cung cấp mô hình du học chuyển tiếp tới các trường đại học thuộc Top 1% thế giới. SBS có lộ trình đào tạo chuyển tiếp linh hoạt, giúp sinh viên tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian học tập và sẵn sàng vươn tới những ngôi trường danh tiếng trên thế giới.

Hướng đến lộ trình chuyển tiếp du học linh hoạt, tiết kiệm

Chương trình đào tạo tại Saigon Business School (SBS) được thiết kế như một “cầu nối” cho những bạn trẻ ấp ủ ước mơ du học quốc tế, nhưng mong muốn có một lộ trình vừa linh hoạt, vừa tiết kiệm chi phí. Sinh viên có thể chủ động chọn học từ 1 đến 2 năm tại Việt Nam để làm quen với môi trường học tập bằng tiếng Anh, phương pháp giảng dạy hiện đại và phong cách học tập quốc tế, sau đó chuyển tiếp và hoàn thành chương trình học trong 1 đến 2 năm còn lại tại các trường quốc tế mà sinh viên chọn, cũng như đủ điều kiện được chuyển tiếp.

Hiện SBS đã xây dựng chương trình chuyển tiếp tới hơn 20 trường đại học lớn tại Anh, Úc, Mỹ, Canada, Thụy Sĩ, New Zealand… đặc biệt là các trường nằm trong Top 1% trường tốt nhất thế giới như Đại học Deakin và Đại học Macquarie (Úc), Trường Quản trị Khách sạn SHMS (Thuỵ Sĩ), Đại học Otago (New Zealand).

Khuôn viên của Saigon Business School

Lộ trình chuyển tiếp của SBS mở ra cánh cửa tới các trường đại học top đầu thế giới cho sinh viên với tổng kinh phí chỉ bằng 50% so với hình thức du học truyền thống.

Buổi học pha chế thực tế tại Khách sạn Le Méridien dành cho sinh viên ngành Quản trị Khách sạn.

Được xây dựng theo triết lý “học thật - làm thật”, chương trình tại SBS giúp sinh viên vừa được trang bị nền tảng học thuật vững chắc vừa sở hữu kỹ năng thực chiến, sẵn sàng khởi đầu sự nghiệp ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên tại SBS là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh, quản trị và giáo dục quốc tế. Nhiều người từng đảm nhiệm giảng dạy, nghiên cứu hoặc quản lý tại các trường đại học và tập đoàn uy tín toàn cầu. Nhờ vậy, sinh viên có cơ hội tiếp cận kho tàng tri thức, học hỏi trực tiếp từ những câu chuyện thực tế, bài học thành công và cả những thách thức trong kinh doanh toàn cầu.

Cuộc thi tranh biện dành cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, dưới sự đồng hành và hướng dẫn của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy tại SBS lấy người học làm trung tâm, chú trọng sự tương tác đa chiều giữa giảng viên và sinh viên; sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, thảo luận, phản biện và sáng tạo giải pháp cho các tình huống quản trị cụ thể; qua đó giúp tăng năng lực tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều.

Tiên phong xây dựng cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng

Nhờ mô hình đào tạo đặc thù, SBS đã quy tụ một cộng đồng sinh viên quốc tế đông đảo đến từ 14 quốc gia khác nhau, chiếm tới 70% tổng số sinh viên của đơn vị, qua đó tạo ra một môi trường học tập đa văn hoá, năng động và cởi mở.

SBS có cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng

Ngoài ra, các chương trình đào tạo và toàn bộ môi trường học tập đều được triển khai 100% bằng tiếng Anh giúp sinh viên nhanh chóng nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, đồng thời tự tin hội nhập vào thị trường lao động quốc tế.

SBS luôn duy trì quy mô lớp học hợp lý để đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa giảng viên với học viên. Đặc biệt, mỗi học kỳ, nhà trường còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá quốc tế, tạo cơ hội kết nối, chia sẻ và thấu hiểu sự khác biệt văn hoá.

Xây dựng điểm đến học thuật hấp dẫn cho sinh viên toàn cầu

SBS đang từng bước xây dựng mô hình đào tạo đẳng cấp, hướng đến trở thành cầu nối cho sinh viên toàn cầu, qua đó đóng góp tích cực vào tiến trình toàn cầu hoá và mục tiêu “xuất khẩu giáo dục”.

Giải pháp “học tập quốc tế ngay tại Việt Nam” của SBS nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận một môi trường học tập quốc tế đa văn hoá, năng động cùng chi phí tối ưu.

(Nguồn: Trường Cao đẳng Việt Mỹ)