Nguyễn Hương Giang (24 tuổi) mới đây giành được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ ngành Chiến lược và Chính sách của Đại học Quốc gia Singapore, ngôi trường đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS Ranking.

Ngoài ra, nữ sinh còn trúng tuyển và giành học bổng chương trình thạc sĩ, tiến sĩ từ 8 đại học khác, bao gồm học bổng 7 tỷ cho chương trình tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Manchester (Anh), học bổng Eiffel toàn phần chương trình thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại Trường Kinh tế Toulouse (Pháp), học bổng miễn học phí chương trình thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Tilburg (Hà Lan)…

Nguyễn Hương Giang vừa giành học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ ngành Chiến lược và Chính sách của Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: NVCC

Lớn lên tại làng nghề may truyền thống Thượng Hiệp (Hà Nội), Hương Giang cho hay hầu hết người trẻ ở quê em sau khi học xong, thường chọn quay trở về quê hương làm nghề. Theo quan niệm của nhiều người tại đây, công việc này đem lại thu nhập ổn định, thậm chí cao hơn cả “ngồi bàn giấy”.

“Ngay cả bố mẹ em cũng không ủng hộ việc con gái đi học xa nhà vì đi học nhiều chưa chắc lương cao bằng làm nghề. Vì thế, trước đó, em cũng chưa hình dung rõ con đường du học”, Giang nói.

Phải đến khi bước chân vào giảng đường đại học, gặp bạn bè, thầy cô, Giang như được “truyền lửa”, có thêm nhiều góc nhìn mới.

Thi đỗ vào chương trình tiên tiến ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương, thời gian đầu, nữ sinh “sốc” vì các bạn trong lớp đều rất xuất sắc.

“Hầu hết các bạn nếu không phải được xét tuyển thẳng thì cũng thi đỗ do xét tuyển kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ, vì thế đa số đều sở hữu IELTS 7.5-8.0”, Giang nhớ lại.

Trình độ tiếng Anh của Giang khi ấy chỉ tương đương 4.0 IELTS. Chương trình học lại sử dụng 100% tiếng Anh khiến nữ sinh không thể bắt kịp.

12 năm phổ thông luôn dẫn đầu lớp, bước chân vào đại học lại thuộc nhóm yếu nhất khiến Giang hoang mang. Nhưng thay vì trượt dài, cú sốc này khiến nữ sinh quyết tâm thay đổi.

“Mù tịt” kỹ năng Nghe - Nói, Giang dành phần lớn thời gian để đọc các tài liệu chuyên ngành và luyện kỹ năng viết học thuật.

Chấp nhận gạt hết các hoạt động bên lề để tập trung học, chỉ sau một học kỳ, Giang đã bắt kịp tốc độ của các bạn và đạt GPA 3.9/4.0, nằm trong top 5% của khoa. Đến năm hai, Giang thi IELTS và đạt 7.0/9.0.

Khi tiếng Anh đã vững vàng hơn, Giang bắt đầu tham gia vào các dự án để học hỏi phương pháp nghiên cứu khoa học. Quá trình này giúp nữ sinh thay đổi tư duy, từ đó dần rõ nét hơn mục tiêu du học.

Bước ngoặt đến với Giang là vào năm 3, khi nữ sinh tham gia chuyến trao đổi kéo dài 6 tháng tại Đại học Mannheim (Đức). Tại đây, nữ sinh được tiếp cận với môi trường học thuật năng động, các giáo sư giảng dạy đều là chuyên gia đầu ngành, có nhiều công bố trên các tạp chí hàng đầu quốc tế.

“Các giáo sư truyền đạt nhiều kiến thức rất cập nhật và sát thực tế. Những trải nghiệm ấy đã củng cố cho em quyết tâm theo đuổi bậc học cao hơn liên quan đến kinh tế sau khi tốt nghiệp”, Giang chia sẻ.

Hương Giang là một trong ba sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Ngoại thương được chọn tham gia tọa đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, trao đổi về vai trò của thanh niên trong thương mại và phát triển kinh tế. Ảnh: NVCC

Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, Hương Giang nhận được tin trúng tuyển chương trình kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ tại Institut Polytechnique de Paris (Pháp) - ngôi trường xếp top 50 thế giới. Cùng lúc, cô cũng nhận được lời mời làm trợ lý nghiên cứu tại Ngân hàng Phát triển châu Á.

Đứng trước hai cơ hội, nữ sinh chọn ở lại nước làm việc vì cho rằng đây là môi trường lý tưởng để bản thân nâng cao kỹ năng nghiên cứu và mở rộng mạng lưới học thuật.

Trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ tại 9 đại học

Dẫu vậy, ước mơ du học vẫn nhen nhóm trong Giang. Vừa đi làm, cô vừa bắt tay chuẩn bị hồ sơ du học. Nhớ lại giai đoạn này, Giang cho biết “lúc nào cũng cảm thấy quá tải”.

“Để cân bằng mọi thứ, em thường lên danh sách công việc cần làm theo tuần, thường xuyên đánh giá lại các công việc để điều chỉnh cho phù hợp”, Giang nói.

Giang bắt đầu làm hồ sơ từ tháng 11/2024 - thời điểm đã tốt nghiệp với GPA 3.94/4.0. Dù chưa có công bố quốc tế nhưng theo Giang, điều này không làm bộ hồ sơ “yếu đi”.

“Điều quan trọng là hồ sơ phải nhấn mạnh được năng lực tư duy và kỹ năng nghiên cứu qua kinh nghiệm làm dự án, xử lý dữ liệu đa dạng”, Giang chia sẻ.

Ngoài ra, điều này cũng được “khẳng định” trong thư giới thiệu từ một vị giáo sư tại Đại học Rutgers (Mỹ), là chuyên gia chiến lược tại Ngân hàng Phát triển châu Á. Lá thư với độ uy tín cao từ thầy cũng trở thành “chứng nhận quan trọng” trong bộ hồ sơ của nữ sinh Việt.

Hương Giang là cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC

Với bài luận, Giang đã chia sẻ về lý do em chọn ngành Quản trị và Chiến lược. Lớn lên tại một làng nghề may truyền thống, Giang nhận thấy có một số vấn đề liên quan đến phát triển bền vững như rác thải, ô nhiễm không khí, sự phát triển kinh tế không đi đôi với phát triển giáo dục do cha mẹ khuyến khích con cái ở nhà làm nghề.

Những điều này khiến Giang trăn trở. Vì thế, Giang hy vọng quá trình làm tiến sĩ của mình sẽ tìm ra giải pháp giúp làng nghề tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo mô hình xanh, tuần hoàn.

Trúng tuyển vào loạt chương trình tại các trường hàng đầu ở Singapore, Anh, Pháp, Hà Lan… Giang quyết định lựa chọn Đại học Quốc gia Singapore để làm tiến sĩ trong 4 năm tới.

Hiện tại, Giang đã sang Singapore, chuẩn bị bước vào năm đầu của bậc tiến sĩ. Thời gian này, nữ sinh đặt mục tiêu tập trung học, tham dự các hội thảo để mở rộng kết nối, tìm cơ hội nghiên cứu để có thể hoàn thành tốt chương trình tiến sĩ trong 4 năm.