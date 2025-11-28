Tiêu biểu trong số đó là chương trình “Du lịch & Ẩm thực” phát sóng trên kênh VTV4, thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Hành trình lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam

“Du lịch & Ẩm thực” là chương trình khai thác những điểm đến nổi bật, giới thiệu các món ăn đặc sắc và truyền tải trọn vẹn tinh thần của văn hóa bản địa. Mỗi tập là một hành trình khám phá mới, đưa người xem đến những vùng đất vừa quen lại vừa lạ, từ thiên nhiên hoang sơ đến những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường đầy màu sắc.

Với sự đồng hành của Saigontourist Group, chương trình mang thêm chiều sâu trải nghiệm, nhấn mạnh sự kết nối giữa điểm đến - con người - giá trị văn hóa. Saigontourist Group đã và đang hỗ trợ tích cực trong việc khảo sát, xây dựng tuyến điểm, cung cấp tư liệu du lịch, ẩm thực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để ê kíp tiếp cận những không gian trải nghiệm chân thực nhất.

Nhờ đó, “Du lịch & Ẩm thực” không chỉ dừng lại ở tính giải trí mà trở thành cầu nối văn hóa, giới thiệu tinh hoa Việt Nam đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế - đúng với sứ mệnh của kênh VTV4.

Saigontourist Group - 50 năm tạo dựng đẳng cấp dịch vụ Việt

Kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025), Saigontourist Group ghi dấu bằng hành trình phát triển bền vững dựa trên 5 trụ cột dịch vụ:

Lữ hành - Dẫn đầu trong kiến tạo trải nghiệm

Saigontourist Travel là một trong những thương hiệu tiên phong đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Hệ thống tour đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp và khả năng kết nối liên vùng góp phần mở ra nhiều hành trình khám phá mới lạ cho du khách. Nhiều điểm đến xuất hiện trong chương trình “Du lịch & Ẩm thực” cũng chính là những tuyến tour nổi bật của Saigontourist Travel.

Lưu trú - Chuẩn mực chất lượng, nâng tầm thương hiệu Việt

Saigontourist Group sở hữu hệ thống khách sạn - resort trải dài khắp cả nước, từ phân khúc tiêu chuẩn đến cao cấp và hạng sang. Hệ thống lưu trú không chỉ mang đến sự tiện nghi mà còn là nơi lưu giữ bản sắc kiến trúc Việt, là điểm dừng chân lý tưởng trong các hành trình được giới thiệu trên VTV4.

Đào tạo - Nguồn nhân lực chất lượng cho ngành du lịch

Một trong những ưu tiên trọng tâm của Saigontourist Group chính là chú trọng đến lĩnh vực đào tạo. Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist nhiều năm liền được đánh giá cao về chất lượng đầu ra, cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho ngành du lịch - dịch vụ của TP.HCM và cả nước. Đây cũng chính là nền tảng giúp Saigontourist Group duy trì chất lượng phục vụ xuyên suốt 5 thập kỷ.

Giải trí - Đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách

Saigontourist Group phát triển nhiều sản phẩm giải trí quy mô như công viên, khu phức hợp văn hóa - nghệ thuật, góp phần mang lại những trải nghiệm trọn vẹn hơn cho du khách. Những hoạt động giải trí này trở thành điểm nhấn trong các hành trình khám phá văn hóa - du lịch mà chương trình VTV4 khai thác.

Ẩm thực - Giữ gìn tinh hoa, nâng tầm phong vị Việt

Ẩm thực luôn là linh hồn của văn hóa Việt, và Saigontourist Group tự hào là đơn vị gìn giữ, phát triển nhiều thương hiệu ẩm thực lâu năm. Từ ẩm thực cung đình, món ăn truyền thống đến ẩm thực hiện đại, mỗi sản phẩm đều được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm. Đây cũng là mảnh ghép quan trọng đưa “Du lịch & Ẩm thực” trở thành chương trình có sức sống bền bỉ trên VTV4.

Sự giao thoa ý nghĩa giữa chương trình và thương hiệu 50 năm

Sự đồng hành giữa Saigontourist Group và VTV4 không chỉ mang lại giá trị truyền thông mà còn là sự hòa hợp trong quan điểm: quảng bá hình ảnh Việt Nam theo cách chân thật, sinh động và giàu cảm xúc.

Ở mỗi điểm đến, khán giả nhìn thấy sự đầu tư bài bản trong hạ tầng du lịch; ở mỗi món ăn là câu chuyện của nghề bếp và văn hóa vùng miền; ở mỗi dịch vụ là dấu ấn 5 thập kỷ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của Saigontourist Group.

Chính sự giao thoa này giúp chương trình “Du lịch & Ẩm thực” lan tỏa mạnh mẽ hơn, đồng thời khẳng định vai trò của Saigontourist Group như một thương hiệu gắn liền với sự phát triển của du lịch Việt Nam.

50 năm - một cột mốc đáng nhớ. Và hành trình phía trước của Saigontourist Group hứa hẹn còn rộng mở hơn, với mục tiêu tiếp tục nâng tầm trải nghiệm Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.

