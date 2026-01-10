Sâm Ngọc Linh: từ biểu tượng “để biếu” đến sản phẩm “để dùng”

Trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam, Sâm Ngọc Linh thường xuất hiện như một sản phẩm mang tính biểu tượng: quý hiếm, sang trọng, dùng để tặng hoặc để dành cho những thời điểm “cần lắm”. Chính sự “quý” ấy tạo nên một nghịch lý: ai cũng công nhận giá trị, nhưng không nhiều người có thể đưa sâm vào nhịp sống hằng ngày.

Bên cạnh yếu tố giá thành, rào cản lớn còn đến từ thói quen sử dụng. Nhiều người cho rằng dùng sâm phải cầu kỳ, phải theo liệu trình, phải có kinh nghiệm. Hệ quả là sâm bị “đóng khung” trong các dịp cần quà tặng đặc biệt, thay vì trở thành một phần của thói quen chăm sóc sức khoẻ chủ động. Chưa bàn đến việc nguồn gốc của nguyên liệu không rõ ràng, khiến “dược liệu quốc bảo” Sâm Ngọc Linh trở thành một sản phẩm gây nhiều hoài nghi, tranh cãi mỗi khi được nhắc đến.

Nhận ra khoảng trống này, Trường Nhân - thế hệ tiếp nối của Công ty TNHH Trường Sinh Group lựa chọn hướng đi tập trung vào sản phẩm: đưa Sâm Ngọc Linh đến gần hơn với người Việt bằng các sản phẩm được R&D nghiên cứu phù hợp hơn với đời sống hiện đại, từ đó từng bước thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng của người dùng.

Dịch chiết Sâm Ngọc Linh: sản phẩm được nghiên cứu theo thói quen của người Việt

Theo Trường Nhân, muốn một sản phẩm chăm sóc sức khoẻ trở thành thói quen, điều kiện tiên quyết là dễ dùng - dễ duy trì - phù hợp nhịp sống của dân văn phòng, người bận rộn. Thực phẩm bổ sung Dịch chiết Sâm Ngọc Linh ra đời dựa trên định hướng đó.

Thực phẩm bổ sung Dịch chiết Sâm Ngọc Linh Trường Nhân được thiết kế để sử dụng hằng ngày, thay đổi cách tiếp cận sâm từ “để biếu” sang “để dùng”

Theo các nghiên cứu khoa học, Sâm Ngọc Linh có tới 52 Saponin, trong đó đặc biệt là MR2 hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi. Với 60% Sâm Ngọc Linh, 40% Hồng đẳng sâm và cỏ ngọt.

Thực phẩm bổ sung Dịch chiết Sâm Ngọc Linh Trường Nhân được đóng gói tiện dụng, dạng xé và sử dụng ngay với liều lượng mỗi ngày từ 1-2 gói. Đây là yếu tố then chốt để mở rộng tệp khách hàng từ nhóm dùng sâm truyền thống sang nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là người trẻ, dân văn phòng.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Trường Nhân là cách thương hiệu tiếp cận yếu tố “khả năng chi trả”. Trên thực tế, người Việt sẵn sàng chi cho sức khoẻ, nhưng xu hướng chi tiêu đang nghiêng về các giải pháp có thể duy trì: “vừa đủ - đều đặn - thấy hiệu quả”.

Thương hiệu Trường Nhân và Trường Sinh Group cam kết minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, tối ưu giá thành để mang Sâm Ngọc Linh đến gần hơn với người Việt

Lợi thế của Trường Nhân chính là kế thừa 20 năm kinh nghiệm của Trường Sinh Group - tập đoàn sở hữu hệ thống nhà máy đạt chuẩn GMP và hơn 20ha vùng trồng Sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My, Quảng Nam.

Bà Nguyễn Thu Trang - đại diện thương hiệu Sâm Ngọc Linh Trường Nhân chia sẻ: “Việc sở hữu từ vùng nguyên liệu đến nhà máy giúp cho các sản phẩm của Sâm Ngọc Linh Trường Nhân luôn tối ưu được giá thành sản xuất. Từ đó, sản phẩm tiếp cận đến tay người tiêu dùng sẽ là những sản phẩm Sâm Ngọc Linh nhưng để chăm sóc bồi bổ cho sức khoẻ hàng ngày”.

Hành trình “trẻ hoá” một thương hiệu Sâm Ngọc Linh

Với Trường Nhân, việc “trẻ hoá” không nằm ở thay đổi bản chất của Sâm Ngọc Linh, mà nằm ở cách đội ngũ này làm sản phẩm và kể câu chuyện của riêng họ.

Trường Nhân luôn kể một câu chuyện về “thế hệ tiếp nối, thế hệ tự hào” khi tập trung gìn giữ những giá trị quý báu của dân tộc. Từ thiết kế bao bì nhỏ gọn nhưng là sự kết hợp, giao thoa của văn hoá - lịch sử - địa lý với trống đồng ngọc lũ, mái nhà rông, những triền núi ẩn mình trong sương sớm… Đến các chiến dịch truyền thông đồng hành cùng Hội cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị, các hoạt động thiện nguyện cùng các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam….

Với Trường Nhân, đó không phải là những hoạt động để “làm thương hiệu” mà là sứ mệnh, là giá trị cốt lõi mà thương hiệu này theo đuổi ngay từ những ngày đầu tiên.

Trường Nhân cùng chiến sĩ Cảnh sát Cơ động thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng trong hành trình lan tỏa thông điệp "Thế hệ tiếp nối, thế hệ tự hào"

Trong một thị trường mà sức khoẻ ngày càng là ưu tiên, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở nguồn nguyên liệu hay câu chuyện “quốc bảo”, mà nằm ở khả năng biến giá trị đó thành một giải pháp dùng được mỗi ngày. Trường Nhân chọn cách bắt đầu từ sản phẩm - và từ thói quen của người Việt.

Cách làm này giúp cho độ nhận diện của Trường Nhân ngày càng trở nên gần gũi, thân thuộc. Và dù là một thương hiệu mới, nhưng Sâm Ngọc Linh Trường Nhân đã từng bước tạo dựng được lòng tin và tình cảm yêu mến của khách hàng. Đó chính là những ghi nhận quý giá cho một thương hiệu Việt, của người Việt trẻ và hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cho mọi gia đình Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Trường Nhân Pharma)