Trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo xã Tây Giang và xã Trà Linh kiến nghị TP xây dựng cơ chế đặc thù cho các xã miền núi, trong đó có cơ chế đặc thù phát triển sâm Ngọc Linh.

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực dược liệu

Chủ tịch HĐND xã Tây Giang Bhling Mia cho biết, Tây Giang là xã đặc biệt khó khăn, nằm ở khu vực biên giới với diện tích hơn 400km², gồm 23 thôn với hơn 9.000 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào Cơ Tu.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã đạt hơn 780 tỷ đồng, riêng các chương trình mục tiêu quốc gia chiếm trên 57%, khoảng 445 tỷ.

Chủ tịch HĐND xã Tây Giang Bhling Mia

Nhờ các chính sách đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 10%/năm, thu nhập bình quân từng bước được cải thiện, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền được củng cố. Tây Giang thực sự có bước chuyển mình rõ rệt, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Bhling Mia nhìn nhận, Tây Giang vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Hạ tầng một số nơi chưa bền vững, thiên tai diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân dưới 42 triệu đồng/người/năm, các mô hình kinh tế còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết và chưa có tính bền vững.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập còn hạn chế về chuyên môn, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, y tế, công nghệ thông tin…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, địa phương thực hiện phân công, phân quyền rõ ràng theo phương châm “7 rõ”, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời, đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối giữa trung tâm xã và các vùng sản xuất, tăng khả năng giao thương hàng hóa. Hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục cần đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới, hài hòa với môi trường và bản sắc địa phương.

Theo ông Bhling Mia, địa phương tập trung phát triển kinh tế theo hướng đặc thù. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện địa phương như cây ba kích, quế…

Địa phương cũng tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề... theo phương châm “đưa cần câu, không đưa con cá”, nâng cao năng lực tự chủ của hộ nghèo. Các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, dịch vụ công, nông nghiệp sẽ được triển khai chuyển đổi số; phổ cập Internet đến tất cả các thôn, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, thanh niên nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ có năng lực công nghệ.

Để triển khai hiệu quả các giải pháp nêu trên, ông Bhling Mia kiến nghị TP Đà Nẵng xây dựng cơ chế đặc thù cho các xã miền núi, tăng phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương bàn, địa phương quyết định, địa phương chịu trách nhiệm”; đầu tư các tuyến giao thông chiến lược như đường 14G, ĐT606 kết nối trung tâm xã, cửa khẩu và các khu kinh tế quan trọng, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giao thương thuận lợi.

Đồng thời, thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, dược liệu, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu và sản phẩm từ rừng...

Hỗ trợ đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Chủ tịch HĐND xã Trà Linh Hồ Thị Minh Thuận chia sẻ, Trà Linh là xã miền núi, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 210km. Toàn xã có 7 thôn và 32 khu dân cư, với quy mô dân số khoảng 6.792 người. Dân cư chủ yếu là người đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong…

Chủ tịch HĐND xã Trà Linh Hồ Thị Minh Thuận

Để thực hiện thành công các mục tiêu trong việc xây dựng xã Trà Linh và khu vực phía Tây Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực vào năm 2030, chính quyền xã kiến nghị TP Đà Nẵng ban hành các chính sách và cơ chế đặc thù, tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chế biến, nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen dược liệu quý.

TP Đà Nẵng cần hỗ trợ đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y dược, sinh học, công nghệ sinh học, hình thành đội ngũ chuyên gia và lao động kỹ thuật cao phục vụ lâu dài cho ngành công nghiệp dược liệu.

Xã cũng đề xuất xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ.

Thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương là yếu tố then chốt bảo đảm sự phát triển bền vững và hiệu quả.