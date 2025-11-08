Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình sẽ chính thức có hiệu lực, với nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến hành vi xâm hại, quấy rối tình dục và gây rối nơi công cộng.

Ảnh minh họa

Theo điểm d, khoản 5, Điều 8 của Nghị định 282/2025/NĐ-CP, người có hành vi sàm sỡ hoặc quấy rối tình dục người khác sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với các hành vi khiêu dâm, kích dục nơi công cộng hoặc dâm ô với người dưới 16 tuổi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định này được đánh giá là bước tiến mạnh mẽ trong việc răn đe, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục ở nơi công cộng, góp phần bảo vệ nhân phẩm và trật tự xã hội.

Ngoài ra, Nghị định 282/2025/NĐ-CP cũng quy định, hành vi gây rối trật tự công cộng mà mang theo công cụ, đồ vật hoặc phương tiện có khả năng sát thương nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ tại các địa điểm hoặc khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh cũng sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định mới.

Trong lĩnh vực quản lý phương tiện bay, người sử dụng tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay siêu nhẹ không đúng nội dung giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 9 đến 12 triệu đồng.

Việc ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc siết chặt kỷ cương, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh các hành vi quấy rối, gây rối nơi công cộng ngày càng diễn biến phức tạp.