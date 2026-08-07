Hỏi nhanh lịch thi đấu cùng trợ lý VAC

Trợ lý VAC được Samsung giới thiệu trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV 2026 (Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD) như một người bạn đồng hành thông thái của người dùng. Được tích hợp đồng thời nhiều mô hình AI như Bixby và Gemini, trợ lý VAC có thể cung cấp thông tin, giải đáp mọi thắc mắc cho người dùng bằng giọng nói, chỉ với thao tác nhấn giữ phím Home trên điều khiển.

Chỉ một câu lệnh bằng giọng nói, trợ lý VAC có thể cung cấp lịch thi đấu ASEAN Cup chi tiết cho người dùng

Để chuẩn bị cho một buổi xem ASEAN Hyndai Cup 2026 (ASEAN Cup) tại gia, tín đồ bóng đá có thể yêu cầu trợ lý VAC lọc danh sách các trận đấu hấp dẫn có sự tham gia của đội tuyển Việt Nam, kèm theo thông tin chi tiết về thời gian cũng như địa điểm thi đấu. Năm nay, đội tuyển Việt Nam mang theo mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, hứa hẹn mang đến các trận tranh tài quyết liệt, hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua. Ngoài ra, trợ lý VAC cũng có thể gợi ý một vài món ăn nhẹ để người dùng có thể thưởng thức trong lúc xem bóng đá cùng bạn bè, người thân.

Bình luận xuyên trận đấu, nắm trọn mọi thông tin

Xuyên suốt buổi xem bóng đá tại nhà, sự đồng hành của trợ lý VAC cũng mang đến nhiều góc nhìn chuyên môn độc đáo cho khán giả. Người dùng có thể hỏi đáp thông tin về cầu thủ, chiến thuật thi đấu, dự đoán kết quả trận đấu cùng trợ lý đa nhiệm này. Câu trả lời được đưa ra theo thời gian thực và khớp với diễn biến trận đấu trên màn hình, mang đến trải nghiệm tương tác hai chiều thú vị cho người dùng.

Bình luận chiến lược, dự đoán tỉ số,... trợ lý VAC cung cấp nhiều góc nhìn đa chiều cho người xem

Để thoải mái theo dõi trận đấu mà không vướng bận việc nhà, người dùng cũng đặt lịch làm việc cho thiết bị gia dụng hoặc điều khiển cả căn nhà thông qua SmartThings trên giao diện VAC. Từ việc bật tắt hệ thống đèn, chỉnh nhiệt độ điều hoà, khởi động robot hút lau giặt sấy… tất cả đều có thể thực hiện dễ dàng ngay trên màn hình Samsung AI TV.

Nâng tầm trải nghiệm âm thanh, hình ảnh trận đấu

Là thương hiệu đồng hành cùng FPT Play - đơn vị phát sóng trực tiếp ASEAN Hyndai Cup 2026, Samsung AI TV sẽ thăng hạng trải nghiệm thưởng thức bóng đá thông qua nhiều tính năng AI chuyên biệt. Các tính năng này sẽ tái hiện sống động từng khung hình và thanh âm trận đấu, mang đến cho người xem cảm giác như đang theo dõi các “chiến binh sao vàng” thi đấu trực tiếp tại sân vận động.

Cụ thể, Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài.

Chế độ Bóng đá AI và Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI mang đến trải nghiệm xem ASEAN Cup sống động như có mặt trên sân

Trong khi đó, Chế độ Tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller) cho phép AI phân tích và tách riêng tiếng bình luận, âm thanh khán giả và tiếng sân vận động để người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả có thể tăng, giảm hoặc tắt tiếng ồn khán đài nếu muốn tập trung vào giọng bình luận viên hoặc ngược lại. Trải nghiệm thú vị này cho phép tín đồ bóng đá làm chủ hoàn toàn không khí trận đấu trong những trận cầu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam.

Sự đồng hành của trợ lý VAC trong mùa giải ASEAN Cup hứa hẹn mang đến những “đại tiệc” bóng đá tại gia hấp dẫn. Samsung AI TV giờ đây không đơn thuần là một thiết bị giải trí thông thường mà tiến gần hơn đến vai trò chuyên gia và bạn đồng hành cùng người dùng thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc bóng đá.

Hòa cùng không khí sôi động của mùa giải, Samsung triển khai chương trình ưu đãi “Samsung AI TV đỉnh cao - Cuồng nhiệt mùa bóng lớn” dành cho các dòng AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD và The Frame. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, bao gồm: Bảo hành 3 năm, trả góp 0%, tặng loa thanh hoặc loa tranh Music Frame LS60D, tặng gói ứng dụng giải trí. Bên cạnh đó, khách hàng mua loa tháp Sound Tower cũng sẽ được tặng kèm micro, sẵn sàng khuấy động không khí cuồng nhiệt cùng gia đình và bạn bè trong suốt mùa giải.

Bích Trâm