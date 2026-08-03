Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vừa ký quyết định thành lập Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam toàn cầu, nhằm kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân người Việt trong nước và ở nước ngoài có năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, quản trị, thương mại hóa sản phẩm và hoạch định chính sách về AI.

Mạng lưới được kỳ vọng hình thành cộng đồng chuyên gia AI trình độ cao, huy động hiệu quả nguồn tri thức trong và ngoài nước để giải quyết các bài toán thực tiễn của Việt Nam, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Mạng lưới hướng tới gắn kết nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực công nghệ quốc gia và thúc đẩy hình thành các nền tảng, sản phẩm AI chiến lược trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, đô thị thông minh, an ninh mạng và dữ liệu quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học ở ĐH Quốc gia TPHCM.

Theo quyết định, Mạng lưới sẽ thu hút và duy trì sự tham gia của đội ngũ chuyên gia AI người Việt trên toàn cầu; xây dựng cơ chế dẫn dắt, đào tạo và chuyển giao tri thức theo chuẩn quốc tế; tăng cường liên kết giữa cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển các giải pháp AI có giá trị ứng dụng và thương mại hóa.

Đội ngũ chuyên gia của Mạng lưới cũng sẽ tham gia tư vấn chính sách, giữ vai trò nòng cốt trong các chương trình, nhiệm vụ và dự án AI trọng điểm của quốc gia.

Mạng lưới hoạt động theo nguyên tắc mở, tự nguyện và linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tiễn của Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp; bảo đảm minh bạch, tuân thủ các quy định về khoa học - công nghệ, sở hữu trí tuệ, quốc phòng, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối quản lý, điều phối hoạt động của Mạng lưới. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ cương vị Chủ tịch Mạng lưới, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và bảo đảm sự gắn kết với các chương trình phát triển AI quốc gia.

Mạng lưới có Hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia AI uy tín trong và ngoài nước. Cơ quan thường trực là Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động, xây dựng nền tảng số và cơ sở dữ liệu chuyên gia.

Theo kế hoạch, Mạng lưới sẽ triển khai các chương trình chia sẻ tri thức, đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu, kết nối chuyên gia với các bài toán thực tiễn, tư vấn chính sách và tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam toàn cầu thường niên nhằm tăng cường kết nối cộng đồng chuyên gia AI người Việt trên thế giới.

Kinh phí hoạt động của Mạng lưới được bảo đảm từ nguồn kinh phí quản lý của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.