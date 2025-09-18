Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định quan hệ hợp tác chiến lược giữa Samsung và VDO trong việc đưa công nghệ bộ nhớ tiên tiến vào Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI.

Dấu mốc hợp tác chiến lược giữa Samsung và VDO

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã trao đổi về thực trạng và tiềm năng phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Sự bùng nổ của điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các dịch vụ trực tuyến thúc đẩy nhu cầu xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, với tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Trong đó, bộ nhớ RDIMM và SSD cho máy chủ được dự báo giữ vai trò then chốt trong triển khai các hệ thống AI và xây dựng nền tảng công nghệ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp lưu trữ và hạ tầng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Điểm nhấn quan trọng trong buổi làm việc là đại diện Samsung đã giới thiệu các dòng sản phẩm bộ nhớ thế hệ mới dành cho trung tâm dữ liệu. Với thế mạnh dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực bộ nhớ doanh nghiệp, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế với các module RDIMM và SSD hiệu năng cao.

Các sản phẩm này không chỉ giúp máy chủ vận hành ổn định, xử lý khối lượng tác vụ lớn với độ trễ thấp mà còn đáp ứng yêu cầu mở rộng bộ nhớ, tối ưu hiệu quả quản trị. Đây là nền tảng thiết yếu cho những lĩnh vực đang được doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên đầu tư như AI, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu lớn, đồng thời hướng tới xu thế green data center bền vững.

Ông Jason Shin - Chủ tịch Samsung DSSEA (thứ 4 từ trái sang) và đoàn công tác của Samsung tại VDO

VDO đồng hành kiến tạo hạ tầng số cho doanh nghiệp Việt

VDO là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp máy chủ, trung tâm dữ liệu và giải pháp lưu trữ, với 17 năm đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình số hóa. Nhờ lợi thế am hiểu thị trường, VDO kết hợp công nghệ Samsung để mang đến giải pháp linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hạ tầng số và AI trở thành trụ cột của nền kinh tế số, VDO giữ vai trò cầu nối, đưa công nghệ tiên tiến đến gần hơn với doanh nghiệp trong nước. Không chỉ phân phối bộ nhớ chính hãng Samsung, VDO còn cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn, triển khai đến hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giúp khách hàng nâng cao hiệu quả đầu tư công nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của VDO nhấn mạnh: “Hợp tác giữa Samsung và VDO hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng số bền vững. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm triển khai của VDO và năng lực công nghệ tiên tiến từ Samsung, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp hạ tầng toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, đồng thời nâng tầm khả năng quản trị và vận hành trung tâm dữ liệu, hướng tới xây dựng hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và AI hiện đại tại Việt Nam”.

Chuyến thăm của đoàn công tác Samsung DSSEA một lần nữa khẳng định vị thế chiến lược của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây cũng là nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, hướng tới phát triển hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bích Đào