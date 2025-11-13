Bạn đồng hành của nhiều ngôi sao eSport

Theo chuyên trang PCWorld, các yếu tố như màn hình hiển thị sắc nét, màu sắc chân thực, tần số quét lớn, tốc độ phản hồi nhanh, HDR… là điều mà game thủ thường xuyên tìm kiếm. [1] Khi nhu cầu nâng cấp trải nghiệm ngày một tăng lên, các yêu cầu mới như màn hình không bị phản sáng để tăng độ tập trung, màu sắc chân thực hay thiết kế đậm cá tính cũng bắt đầu xuất hiện. Cái tên được nhiều game thủ nhắc đến khi muốn tìm kiếm màn hình gaming chất lượng phải kể đến Samsung. Đây là thương hiệu số 1 thế giới dẫn đầu thị trường về màn hình gaming suốt 6 năm liên tiếp theo dữ liệu mới nhất từ Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC). Trong năm 2024, Samsung chiếm 21% thị phần doanh thu toàn cầu ở phân khúc này đồng thời đang giữ vững vị trí số một thị trường màn hình OLED chuyên game với 34,6% thị phần, chỉ sau 2 năm ra mắt sản phẩm đầu tiên.

Màn hình Samsung Odyssey của hãng cũng xuất hiện tại nhiều giải đấu quy mô toàn cầu và song hành với nhiều ngôi sao eSport hàng đầu như đội tuyển T1.

Có nhiều lý do để game thủ lựa chọn Samsung Odyssey, trong đó bao gồm nhiều tính năng và tiêu chuẩn màn hình cao cấp, khó tìm thấy ở các sản phẩm khác trên thị trường.

Đầu tiên phải kể đến Chứng nhận Pantone Validated, tái tạo chính xác hơn 2100+ màu Pantone và 110+ tông màu da (Skintone), mang lại sự sống động cho các trò chơi do nhà phát triển tạo ra với tấm nền QD-OLED rực rỡ.

Tạp chí công nghệ Digital Citizen nhấn mạnh: “Màn hình được hiệu chuẩn Pantone sẽ đảm bảo màu sắc bạn nhìn thấy trên màn hình cũng chính là màu sắc nguyên gốc và đảm bảo tính xác cho cả những người làm việc cùng”.[4]

Ngoài ra, Samsung Odyssey cũng là màn hình gaming hiếm hoi sở hữu công nghệ chống chói (Glare Free), đã được kiểm định bởi UL (Underwriters Laboratory). Công nghệ này giúp giảm chói đến 54% so với lớp phim chống chói thông thường, cho phép game thủ nhìn rõ toàn bộ môi trường trong game và dễ dàng hạ gục kẻ thù ngay cả khi ngồi trong vùng bị tác động bởi các nguồn sáng bên ngoài như ánh đèn, ánh sáng mặt trời… Glare Free cho phép game thủ đắm chìm trong màu đen sâu và các màu sắc hoàn hảo trên màn hình OLED mà không bị phân tâm.

Để duy trì hiệu suất màn hình Odyssey, Samsung đã trang bị một công nghệ đặc biệt mang tên Samsung OLED Safeguard+ cho các thiết bị của mình. Công nghệ này bảo vệ màn hình bằng Hệ thống làm mát động (Dynamic Cooling System) vượt trội hơn so với phương pháp tản nhiệt bằng tấm than chì truyền thống, giúp giảm đáng kể nguy cơ lưu ảnh (burn-in) và kéo dài tuổi thọ màn hình.

Đặc biệt, nhờ sử dụng công nghệ OLED nên những dòng màn hình như Odyssey OLED G5 mới (G50SF) đạt đến độ mỏng nhẹ ấn tượng (chỉ 5,7cm), tạo nên vẻ ngoài cao cấp.

“Vượt trội” đối thủ trong từng pha combat

Được sinh ra cho những người đam mê công nghệ và không chấp nhận giới hạn, Samsung Odyssey mang đến sức mạnh đỉnh cao mà mọi game thủ luôn tìm kiếm.

Đơn cử như màn hình Samsung Odyssey OLED G5 (G50SF) với QD-OLED, mang đến độ sáng vượt trội và dải màu rộng hơn, kết hợp cùng Glare Free giúp người chơi tận hưởng hình ảnh sắc nét, chi tiết với độ phân giải QHD. Tốc độ làm mới 180Hz loại bỏ độ trễ để mang lại trải nghiệm chơi game siêu mượt mà.

Công nghệ OLED mang lại thời gian phản hồi gần như tức thời với thời gian phản hồi GTG 0,03ms, lý tưởng cho game tốc độ cao như FPS, MOBA, racing… Khả năng tương thích NVIDIA G-Sync đồng bộ hóa GPU và tấm nền để giảm thiểu hiện tượng giật, lag và xé hình. Cùng với AMD FreeSync Premium Pro, công nghệ này tạo ra những khung hình siêu mượt, cho phép bạn chơi game với lợi thế cạnh tranh.

Một “quái vật” khác là Samsung Odyssey G5 (G53F), sở hữu tấm nền IPS mang lại màu sắc rõ nét và góc nhìn rộng 178°. Độ phân giải QHD (mật độ điểm ảnh gấp 1,7 lần Full HD) tái hiện thế giới game sống động và sắc nét. Tốc độ làm mới 200Hz với AMD FreeSync Premium giúp đồng bộ hóa GPU và tấm nền, giúp các cảnh game hành động nhanh và phức tạp được xử lý ổn định, không giật, mang đến lợi thế cạnh tranh cho người chơi.

Game thủ cũng có thể phản ứng nhanh và luôn dẫn đầu trước đối thủ với thời gian phản hồi gần như tức thì 1ms (MPRT). Bên cạnh G53F, người dùng cũng có thể lựa chọn một dòng màn hình bá đạo không kém là Samsung Odyssey G5 (G50F), trang bị tấm nền Fast IPS, độ phân giải QHD, tần số quét 180Hz, thời gian phản hồi 1ms (GtG).

Đặc biệt nhất phải kể đến Samsung Odyssey G7 (G70F), dòng màn hình sở hữu Dual Mode, cho phép người dùng tự do lựa chọn giữa 180Hz ở độ phân giải 4K UHD cho hình ảnh tuyệt đẹp và 360Hz ở độ phân giải Full HD cho hành động siêu nhanh.

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa độ phân giải và tần số quét để tùy chỉnh trải nghiệm chơi game của mình. Sản phẩm có độ phân giải UHD (nét gấp 4 lần Full HD), cho hình ảnh game chi tiết và sắc nét đến kinh ngạc. Màn hình sở hữu tấm nền Fast IPS, thời gian phản hồi 1ms (GtG).

Ngoài ra phân khúc cao cấp khác để người dùng có thể cân nhắc đó chính là bộ đôi màn hình Odyssey OLED G8 (G81SF) có độ phân giải 4K, tốc độ 240Hz và thời gian phản hồi chỉ 0,03ms nhờ công nghệ QD-OLED và Odyssey OLED G6 OLED 500Hz đầu tiên trên thế giới, tiêu chuẩn mới cho game thủ eSport - kích thước 27 inches, độ phân giải QHD (2560 x 1440 pixels), được trang bị tấm nền QD-OLED, tần số quét đạt 500Hz kết hợp thời gian phản hồi chỉ 0.03ms (GTG) phản hồi gần như không độ trễ, yếu tố quan trọng trong các tựa game đòi hỏi tốc độ như CS2, Valorant hay Apex Legends.

Với sức mạnh đỉnh cao cùng trải nghiệm hình ảnh vượt trội, Samsung Odyssey đã một lần nữa chứng minh vị thế “ông hoàng” của Samsung trên thị trường màn hình gaming. Đây là “vũ khí tối thượng” mà nhiều game thủ mong muốn có trên hành trình chinh phục chiến thắng bằng tốc độ, sức mạnh và khả năng linh hoạt đáng nể của mình.

Bích Trâm